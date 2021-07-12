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Schneider Electric Türkiye, Dijital Arena-Tarım'da dönüşüm etkinliğine katıldı

12.07.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FAO tarafından 2017 yılında hazırlanan bir rapora göre dünya nüfusu 2050 yılında yaklaşık 2 milyar artarak 10 milyar civarına ulaşacak

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric Türkiye, Tarımda Büyük veri ve analizi, akıllı tarımdan akıllı köye ve tarımda döngüsel ekonomi ile dünyadaki gelişmelere kadar pek çok önemli konu başlığının incelendiği Dijital Arena - Tarım'da Dönüşüm etkinliğine premium sponsor olarak katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 2017 yılında hazırlanan bir rapora göre dünya nüfusu 2050 yılında yaklaşık 2 milyar artarak 10 milyar civarına ulaşacak.

Bugün 800 milyondan fazla insan kronik açlık yaşarken, 2 milyar insan da yeterince beslenemiyor.

Geleneksel tarım teknikleri verimlilik açısından talebi karşılayamadığı gibi, su gibi yaşamsal kaynakların israfı, sera gazının artması gibi sorunlara yol açıyor.

İnsanlığın geleceği için en stratejik konulardan biri olan tarımda, üretimden pazarlamaya teknolojinin tarıma entegrasyonuyla ilgili değerli görüşlerin paylaşıldığı etkinlikte Schneider Electric Türkiye adına Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Endüstriyel Otomasyon İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Esin Gül, Akıllı Sulama ve Tarımda İzlenebilirlik konusu ile yer alırken, Schneider Electric Türkiye Son Kullanıcı ve Sistem Entegratörü Kanalı Satış Müdürü Naci Yurdakul da Tarladan Çatala İzlenebilirlik konulu sunumu ile yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Endüstriyel Otomasyon İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Esin Gül, sunumunda sürdürülebilirlik ve döngüsellik kavramlarına dikkati çekerek, iklim değişikliğinin etkilerini ve CO2 emisyonlarını azaltma gibi gezegeninin geleceği için kritik olan konulara da değindi.

Schneider Electric Türkiye Son Kullanıcı ve Sistem Entegratörü Kanalı Satış Müdürü Naci Yurdakul da önümüzdeki 10 yıl içinde üreticilerin sürdürülebilirliği stratejilerinin merkezine giderek daha fazla yerleştireceklerini beklediklerini belirterek, uçtan uca tedarik zincirinin sürdürülebilirliğini sağlamak için büyük fırsatlar sunduğunu kaydetti.

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