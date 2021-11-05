YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Schneider Electric Türkiye İnovasyon Zirvesi tamamlandı

Schneider Electric Türkiye İnovasyon Zirvesi tamamlandı

05.11.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Ekim’de başlayan ve 4 Kasım’da sona eren etkinlikte “Geleceğin Binaları ve Şebekeleri”, “Geleceğin Endüstrileri”, Geleceğin Veri Merkezleri” ve Geleceğin İş Ortakları” konuları çeşitli konuşmalar ve oturumlarla masaya yatırıldı

İSTANBUL(AA) - Schneider Electric tarafından düzenlenen ve küresel iklim sorunlarının ele alındığı, dünya ekonomisini karbondan arındırma çözümlerinin konuşulduğu Türkiye İnovasyon Zirvesi tamamlandı.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, 1000’den fazla kişinin katıldığı etkinlikte katılımcılar aynı zamanda Schneider Electric’in dijital ve sürdürülebilir inovasyonlarını deneyimleme şansını elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer, salgın nedeniyle tüm köklü endüstrilerde değişim yaşandığını belirterek, "Bu, bize mevcut durumun artık bir seçenek olmadığını gösteriyor. Endüstriyel işletmelerin yalnızca dünyanın sürdürülebilirliği için değil, aynı zamanda kendi üretim ve süreçlerinin sürdürülebilir olması için çok daha fazla otomasyon, ekolojik verimlilik ve çevikliğe ihtiyaç duyuyor. İnovasyon Zirvesi Türkiye’de ele aldığımız konularla köklü bir değişimden geçen endüstrilere ışık tuttuk. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız etkinliğimize yoğun bir ilgi gösterdiler ve Schneider Electric’in dijital ve sürdürülebilir inovasyonlarını deneyimleme şansını elde ettiler. 1000’den fazla katılımcıyı böyle bir etkinlikte ağırlayarak dijital dönüşüm yolculuklarına ortak olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduk.” ifadelerini kullandı.

“Geleceğin Binaları ve Şebekeleri” konusunun ele alındığı etkinlik Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer’in açılış konuşmasıyla başladı.

Etkinlik, Schneider Electric Dünya Başkan Yardımcısı Luc Remont ve Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Güvenilir Güç ve Dijital Enerji İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sağlam’ın strateji konuşmalarıyla devam etti. Daha sonra düzenlenen oturumlarda sağlıklı ve dayanıklı oteller, hastanelerde sürdürülebilirlik ve esneklik, yenilenebilir enerji sektörünün yanısıra organize sanayi bölgelerinde enerji dağıtımının bugünü ve yarını gibi konular ele alındı. Etkinliğin bir sonraki bölümünde ise, dijitalleştirilmiş binaların yanı sıra, geleceğin sağlıklı, esnek, modernize edilmiş binalarının ve elektrikli araçların hayatımıza getirdiği yeniliklere değinildi.

-Zirvenin gündemini “Geleceğin Endüstrileri” oluşturdu

İnovasyon Zirvesi Türkiye’nin 2. günü “Geleceğin Endüstrileri” konusunun ele alındığı konuşmalar ve oturumlarla devam etti. Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Endüstriyel Otomasyon İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Esin Gül, “Geleceğin Endüstrileri: Daha Sürdürülebilir ve Güçlü bir Gelecek için” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. “Sanayide Akıllı Üretim ve Dijital Dönüşüm” konularının ele alındığı paralel oturumlarda ise, gıda-ilaç sektöründe dijitalleşme ve sürdürülebilir verimlilik, madencilik, demir, çelik ve mineral endüstrisinde dijitalleşme, petrol & doğalgaz petrokimya için sürdürülebilir dijital gelecek konuları ve akıllı makinelerin dijital dönüşüm yolculuğu konuşuldu.

Türkiye İnovasyon Zirvesi’nin 3.gününde “Geleceğin Veri Merkezleri”, 4. gününde ise “Geleceğin İş Ortakları” konularının ele alındığı konuşmalar ve oturumlarla devam etti. Düzenlenen oturumlarda dijital ekonomide rekabet gücünü korumak amacıyla cesur fikirlere ve inovasyonlara ihtiyaç duyulduğunun ve Schneider Electric’in düzenlediği bu Zirve ile müşterilerini ve iş ortaklarını bu çağa öncülük etmeleri yolunda desteklediğinin altı çizildi.

Etkinlik, Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer, Sabancı Holding eski CEO’su Yönetim Danışmanı Mehmet Göçmen ve GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu’nun katılım gösterdiği, moderatörlüğünü Bloomberg HT Araştırma Müdürü Gizem Uzuner’in yaptığı “İklim Krizine Karşı Sürdürülebilir Kalkınma İklimi: Ne Kadar Kalıcı?” konusunun ele alındığı panelle devam etti.

Etkinlik, Bloomberg HT tarafından düzenlenen ve Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen, Bloomberg HT Yorumcusu Gökhan Şen ve Bloomberg HT Londra Temsilcisi Cüneyt Başaran’ın katıldığı “Sürdürülebilirlik ve İnovasyonun Makroekonomisi” adlı panelle sona erdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Kasım Cuma

İmsak
06:06
Sabah
07:32
Öğle
12:53
İkindi
15:37
Akşam
18:03
Yatsı
19:24

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.