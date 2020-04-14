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Schneider Electric Türkiye'de atama

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.04.2020 11:23 | Son Güncelleme

Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Strateji ve Dijital Dönüşüm Direktörlüğü görevine Cemal Tosun getirildi

İSTANBUL (AA) - Cemal Tosun, Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Strateji ve Dijital Dönüşüm Direktörü olarak atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tosun, yeni görevi doğrultusunda bölge ülkelerinin iş geliştirme ve stratejilerinin oluşturulması, satış deneyiminin geliştirilmesi, dijital dönüşüm ve iş süreçlerinin yalınlaştırılmasına liderlik edecek.

Tosun, 2007 yılında uluslararası bir şirkette finansal denetim alanında kariyerine başladı.

2011 yılında Finans Yöneticisi olarak Schneider Electric ailesine katılan Tosun, 2014 yılında şirketin iştiraklerinden Günsan Elektrik ve Himel Elektrik'in CFO’su olarak atandı.

Yeni görevine atanmadan önce, 2019 yılında ise Değer Markaları İş Biriminde Finans İş Ortağı olarak 60 ülkenin sorumluluğunu üstlendi.

Tosun, 2006 yılında Marmara Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olduktan sonra Finlandiya'daki Haaga-Helia University of Applied Science'ta Uluslararası Pazarlama ve İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamladı.

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Schneider Electric Türkiye

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