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Schneider Electric videolarında, "global pandemiden öğrenilen dersler" tartışıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.08.2020 13:36 | Son Güncelleme

İlk bölümün Schneider Electric CIO ve Başkan Yardımcısı Elizabeth Hackenson'ın katılımıyla gerçekleştiği videolara YouTube kanalı üzerinden ulaşılabiliyor

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric Güvenilir Güç İş Birimi tarafından hazırlanan yöneticilerle gerçekleşen video serilerinin ilkinde, Schneider Electric Bilişim Üst Yöneticisi (CIO) Elizabeth Hackenson global pandemiden öğrenilen dersler konusunu ele aldı.

Enerji yönetimi ve otomasyonunun dijital dönüşümü alanında faaliyet gösteren Schneider Electric açıklamasına göre, şirket, küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde birçok insanın bir anda evden çalışmaya başladığı yeni düzenin şartlarını, sektör adına bir gelişim fırsatı olarak değerlendiriyor.

Yaşanan kritik süreçle birlikte tüm işletmelerin hızlı bir dijital yolculuğa çıkması büyük fırsatları da beraberinde getirirken, içinde bulunulan dönemi ise "Neler daha iyi yapabilir, neler eksik ve uzun dönem etkilerin ne olur?" sorularına yanıt bulmak için kullanmak mümkün olarak görülüyor.

Açıklamaya göre, bu bilgileri edinmek için en etkili yöntem ise yöneticilerle, önemli kararları alan ve ilerlemeyi mümkün kılacak deneyimleri yaşayan CIO ve başkan yardımcılarıyla konuşmak olarak belirlendi. Schneider Electric, bu kapsamda, yöneticilerle gerçekleşen video serisi ile bu tür bir diyalog oluşturmak için çalışmalara başladı. İlk bölümün Schneider Electric CIO ve Başkan Yardımcısı Elizabeth Hackenson, katılımıyla gerçekleştiği videolara YouTube kanalı üzerinden ulaşılabiliyor.

Pandemi sürecinde internet bant genişliğini üç katına, aylık arama dakikasını 20 milyondan 60 milyona çıkarmayı başaran Hackenson ve ekibi dünya çapında 100 binden fazla çalışanın evden çalışmasını mümkün kıldı ve bazı durumlarda bunu 48 saat içinde başardı. Yaşanan süreci ve deneyimlerini video yayınında paylaşan Hackenson, şirketin Microsoft Teams ve buluta geçişini hızlandırırken, VPN lisansı sayısını 30 binden 100 bine çıkardı.

Açıklamaya göre, Schneider Electric'in 135 bin çalışanının evden çalışması ve iş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik olarak attığı adımlar konusunda videoda verilen bilgiler herkes için yol gösterici olacak nitelikte. Bu ilk bölüm, yöneticilerin global kriz döneminde karşılaştıkları zorluklar ve öğrendikleri dersler hakkında bilgi verecekleri video serisinin de ilki olarak öne çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hackenson, yaşanan süreçteki dijital gelişmelere ilişkin, "Şüphesiz buluta geçiş hızlanacak, dijital ve uzaktan izlemeye henüz başlamamış olan şirketler şimdi başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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