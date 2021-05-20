Schneider Electric'ten Galaxy VL

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, Galaxy ürün grubunun son üyesi Galaxy VL 200-500 kW (400V/480V) trifaze kesintisiz güç kaynağının (UPS) dünya çapındaki lansmanını duyurdu.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, dünya çapında sunulan yüksek verimliliğe sahip kompakt UPS, ECOnversion modunda yüzde 99 verimlilik sunarak orta ve büyük ölçekli veri merkezlerinde ve ticari ve endüstriyel tesislerde yatırımın 2 yıl içinde (modele bağlı olarak) tamamen geri dönüşünü sağlıyor.

Galaxy VL'nin kompakt tasarımı 0.8 metrekare ile sektör ortalamasının yarısı oldu. Modüler ve ölçeklenebilir mimarisi sayesinde veri merkezi uzmanları, gücü 200 kW'tan 500 kW'a 50 kW'lık güç modülleriyle adım adım ölçeklendirerek işlerinin ihtiyacına göre büyüme esnekliği elde ediyor.

Galaxy VL ile birlikte Schneider Electric, UPS çevrim içi ve tam çalışır durumdayken güç modülleri ekleme veya değiştirme sürecinde dokunması güvenli bir tasarım sunarak gelişmiş iş sürekliliği sağlayan ve plansız duruş sürelerini önleyen öncü bir özellik olan Live Swap'ı kullanıma sunuyor. Ayrıca, Live Swap'ın dokunması güvenli tasarımı sayesinde çalışanlara daha fazla koruma sağlanıyor ve çalışanlar, güç modülleri eklenip çıkarılırken UPS'i bakım bypass veya batarya çalıştırmaya aktarmak zorunda kalmıyor.