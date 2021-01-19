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SCÜ ile bir kozmetik firması arasında Ar-Ge protokolü imzalandı

19.01.2021 11:41 | Son Güncelleme:
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CÜTAM ile bir kozmetik firması arasında Ar-Ge protokolü imzalandıProje kapsamında Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (CÜTAM) ve firmada bulunan laboratuvarlar, araştırma ve geliştirme projeleri için ortak kullanılacak.

CÜTAM ile bir kozmetik firması arasında Ar-Ge protokolü imzalandı
Proje kapsamında Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (CÜTAM) ve firmada bulunan laboratuvarlar, araştırma ve geliştirme projeleri için ortak kullanılacak. SCÜ ve firma; ortak eğitim faaliyetleri, bilimsel yayın gibi çalışmaları birlikte yürütecekler.
Rektörlük Makamında gerçekleştirilen imza törenine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Karaca, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş ve CÜTAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şimşir katıldı.
İş birliği protokolünün imzalanmasının ardından Rektör Prof. Dr. Yıldız ve Yönetim Kurulu Başkanı Karaca açıklamalarda bulundular.

Rektör Prof. Dr. Yıldız, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin yarım asra varan tecrübesiyle, bilimsel çalışmalarıyla önemli bir kurum olduğunu vurgulayarak “Şehrimizin ve ülkemizin önemli markalarından olan firmamız ile Ar-Ge protokolü imzalıyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. CÜTAM’ın altyapısından firma yararlanacak, biz de firmadan yararlanacağız. Şehrimizdeki diğer şirketlerle, firmalarla da bu tür çalışmaları yapıyoruz. Üniversitemizin imkanlarından şehrimizin yararlanmasını istiyoruz. Bizim firmalarla yaptığımız bu çalışmaların ileriye yönelik de fayda sağlayacağına eminiz. Ünal Bey’e, bu protokolde emeği olan CÜTAM Müdürü Mehmet Şimşir hocama, Rektör Yardımcımız Hakan Yekbaş’a teşekkür ediyorum. Ülkemize, şehrimize, üniversitemize hayırlı olsun” dedi.

Karaca ise “Sivas Cumhuriyet Üniversitemiz kariyeri, ilmi faaliyetleri ve imajı ile şehrimizin gözbebeği. Bizlere destek vermesi, bizimle ortak proje imzalamaları bizi daha da sorumlu hale getirdi. Mutlu olduk doğrusu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesiyle birlikte çok güzel şeylere imza atacağımıza inanıyorum. Hocama ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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