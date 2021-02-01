SCÜ ilk yüksek lisans öğrencilerini alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde görev yapan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ilk yüksek lisans öğrencilerini alacak.

2012 yılında ilk lisans öğrencilerini alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 9 yıl sonra Bilgisayar Mühendisliği ve Yapay Zeka ve Veri Bilimi yüksek lisans programları açıldı. 20 öğrencilik kontenjanı olan Bilgisayar Mühendisliği tezli yüksek lisans programının öğretim kadrosunda Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri, Yazılım Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyeleri bulunuyor.

Başta Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri olmak üzere; yazılım mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri ve Fen Fakültesi öğretim üyelerinin katkıları ile öğretim verecek olan Yapay Zekâ ve Veri Bilimi tezli yüksek lisans programı ise 15 öğrenci alacak.

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hidayet Takcı, bugüne kadar 400 civarında öğrenciyi ‘Bilgisayar Mühendisi’ olarak mezun ettiklerini söyleyerek “Bundan dokuz yıl önce Sivas ve civarında yazılım şirketlerini besleyecek sayıda bilgisayar mühendisi mezunu bulunmuyordu. Belki de Sivas için can simidi olacak şey yazılımdı ama onu yapacak yetişmiş eleman yoktu. Bu eksiklik üzerine kurucu öğretim üyeleri olarak bize tevdi edilen bir görev vardı: Bilgisayar Mühendisliği lisans programını açmak ve hem Sivas’a hem de ülkeye iyi yetişmiş mühendisler vermek. Allah nasip etti ve bunu başardık. Bugüne kadar 400 civarında öğrenciyi ‘Bilgisayar Mühendisi’ olarak mezun ettik, 800 civarında öğrenci ise eğitimlerine devam ediyor. Şu an çok iyi yerlerde çalışan mezunlarımız var. Ayrıca kuruluş gayemize uygun olarak Sivas’ta faaliyet gösteren yazılım firmalarını da en fazla besleyen biziz” dedi.