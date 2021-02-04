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SCÜ öğrencileri online eğitime katılımıyla dikkat çekiyor

04.02.2021 12:18 | Son Güncelleme:
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) 2020-2021 yılı güz dönemi uzaktan eğitim sayısal verilerine göre online katılımcı sayısı 34 Bin 812’ ye ulaştı.Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen Korona virüs yayılımını sürdürüyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) 2020-2021 yılı güz dönemi uzaktan eğitim sayısal verilerine göre online katılımcı sayısı 34 Bin 812’ ye ulaştı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen Korona virüs yayılımını sürdürüyor. Yayılımın önüne geçmek için alınan kısıtlama kararları, gerçekleştirilen denetimler ve aşılama çalışmaları sürerken eğitim bir süredir online olarak sürdürülüyor. Salgından dolayı Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde olduğu gibi diğer üniversiteler de geçtiğimiz nisan ayından bu yana eğitim-öğretim uzaktan eğitimle sürüyor. Yüz yüze eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitimde de öğrencilerinin kaliteli bir eğitim almasını önceleyen, öğrenci odaklı çalışmalarını devam ettiren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi güçlü altyapısıyla dikkat çekiyor.

35 Bine yakın öğrenci katıldı

2020-2021 eğitim-öğretim yılının güz döneminde Microsoft Teams 34 bin 812 aktif kullanıcı sayısına ulaşırken, Teams üzerinde açılan ders, grup vb. ekip sayısı 11 bin 28 oldu. 150 bin 33 adet canlı ders yapılırken, sohbet sayısı 993 bin 191 adet, video süresi 25 milyon 850 bin 312 dakika, ses süresi 49 milyon 424 bin 807 dakika ve ekran paylaşım süresi ise 24 milyon 37 bin 362 dakika oldu. Uzaktan Eğitim Sistemine (LMS) enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında toplam 1224 akademisyen tarafından haftalık 22 bin 852 ders canlı gerçekleştirilirken bu sayı 15 hafta boyunca ise 342 bin 780 saate ulaştı. LMS’de 7 bin 928 adet ders açılırken, 37 bin 575 adet öğrenci LMS’i aktif kullandı.
Sisteme akademisyenler tarafından 55 bin 323 adet PDF, WORD, PPT, canlı ders videoları ve diğer videolar için verilen link ise 107 bin 212 adet olarak tespit edildi. Akademisyenler tarafından 6218 adet ödev yüklenirken, öğrenciler tarafından ödevlere cevap olarak yüklediği dosya sayısı 121 bin 958 adet.
Birinci ara sınav sayısı 5 bin 894 adet, sınavlara giren toplam öğrenci sayısı 310 bin 146 adet, ikinci ara sınav sayısı 5 bin 670 adet, sınavlara giren öğrenci sayısı 299 bin 6639 adet, final sınav sayısı 6 bin 959 adet, final sınavlarına giren öğrenci sayısı 301 bin 771 adet olurken yapılan tüm sınavların sayısı 22 bin 993 adet olarak belirlendi.

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