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SCÜ’den lise son sınıf öğrencilerine iş eğitimi

20.01.2021 12:46 | Son Güncelleme:
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve İŞKUR ortaklığıyla gerçekleştirilen proje ile lise son sınıf öğrencilerine içi iş kulübü eğitimi verildiSivas Cumhuriyet Üniversitesi(SCÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Sivas İŞKUR İl Müdürlüğü işbirliği ile Şarkışla Âşık Veysel Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencilerine çevrimiçi iş kulübü eğitimi verildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve İŞKUR ortaklığıyla gerçekleştirilen proje ile lise son sınıf öğrencilerine içi iş kulübü eğitimi verildi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(SCÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Sivas İŞKUR İl Müdürlüğü işbirliği ile Şarkışla Âşık Veysel Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencilerine çevrimiçi iş kulübü eğitimi verildi. 6-8 Ocak tarihlerinde iş ve meslek danışmaları tarafından gerçekleştirilen eğitim, üniversite öğrencisi veya üniversiteden yeni mezun gençlerin, iş arama sürecinde ihtiyaç duyacağı öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri vb. başlıklarda uygulamalı eğitimler almaları amacıyla yapıldı. Yapılan açıklamada ise, eğitimlerin çevrim içi gruplar hâlinde devam ettiği, İş Kulübü eğitimlerine katılarak ücretsiz sertifikalı iş eğitimlerinden yararlanmak ve iş ya da staj imkânlarından haberdar olabilmek isteyenlerin kariyer.cumhuriyet.edu.tr adresini ziyaret edebilecekleri ifade edildi.

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