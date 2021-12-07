SDT'de "Aşık Veysel" adlı oyun sahnelenecek

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in yaşamını konu alan "Aşık Veysel" isimli oyunla perdelerini açacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Devlet Tiyatrosu (ADT) yapımı "Aşık Veysel" adlı oyun, Sivas Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarın saat 19.30'da ilk kez seyirciyle buluşacak.

Aşık Veysel'i canlandıran Osman Nuri Ercan tarafından kaleme alınan oyunu Alpay Ulusoy yönetti.

Gölge canlandırma tekniğinin kullanıldığı, ünlü halk ozanının türkülerinin seslendirileceği oyun, 9 Aralık Perşembe ve 10 Aralık Cuma günü de saat 19.30’da yeniden Sivas AKM'de sahnelenecek.



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