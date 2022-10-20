Sea To Sky Enduro Yarışları'nda orman etabının startı verildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 13'üncüsü organize edilen Sea To Sky Enduro Yarışları'nın orman etabı başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Kemer Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfının destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübünce düzenlenen organizasyona, 32 ülkeden yaklaşık 350 sporcu katılıyor.

Kuzdere Mahallesi'nde yaklaşık 45 kilometrelik orman etabında zorlu parkurda gerçekleştirilen yarışa katılan sporcular, bitiş noktasına en hızlı ulaşabilmenin mücadelesini veriyor.

Dün plaj etabıyla başlayan Sea To Sky Enduro Yarışları, gökyüzü, Olimpos Dağı mücadelelerinin ardından 22 Ekim Cumartesi günü Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metre rakımdaki zirvesinde gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

