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Sebastian Giovinco Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.04.2020 16:27 | Son Güncelleme

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Al Hilal forması giyen Sebastian Giovinco ile ciddi bir şekilde ilgilendiğini yazdı.

Juventus ve Parma gibi İtalya'nın köklü kulüplerinde forma giyen Sebastian Giovinco ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. TUTTOmercatoWEB'de yer alan haberde, Fenerbahçe'nin Al Hilal'de mutsuz olan 33 yaşındaki oyuncu için girişimlere başladığı ifade edildi.

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Haberde yetenekli oyuncudan 'Atom karınca' ifadesiyle bahsedilirken, forvet arkası pozisyonunda oynayan futbolcunun Kanarya'ya çok yakın olduğu belirtildi. İtalyan yıldız bu sezon 25 maçta forma giydi ve 6 gol, 8 asistlik bir performans gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe sebastian giovinco al hilal

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