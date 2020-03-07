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Sebati Ataman: “Kayseri’de İYİ Parti’yi iktidar yapana kadar uykular bize haram”

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.03.2020 15:46 | Son Güncelleme

İYİ Parti Kayseri İl Teşkilat Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sebati Ataman, il başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Sebati Ataman: “Kayseri’de İYİ Parti’yi iktidar yapana kadar uykular bize haram”

İYİ Parti Kayseri İl Teşkilat Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sebati Ataman, il başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Ataman, açıklamasında “Kayseri’de İYİ Parti’yi iktidar yapana kadar uykular bize haram” dedi.
İYİ Parti İl Binasında düzenlenen basın toplantısına İYİ Parti Kayseri İl Teşkilat Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sebati Ataman ve parti üyeleri katıldı.
Yönetim kurulu üyeliğinden aday olmak için istifa ettiğini söyleyen Ataman, “Kongre süreçleri başladı ve bu süreç içerisinde yavaş yavaş ilçelerimizin kongresi yapılıyor. Ben de il teşkilat başkanınız olarak, kongrelerde ilçelerimizin yapacağı tüm işleri elimizden geldiği kadar ayarladım. Geçen hafta Pazartesi günü itibari ile de hem teşkilat başkanlığından hem de yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettim. Bunu da yanlış anlayanlar oldu. İstifa etme nedenimi de açıklayayım burada. Etik bulmadım bu durumu. İstesem kongreler bitene kadar görevime devam edebilirdim çünkü bizim başkanlık seçimimiz 19 Nisan’da biliyorsunuz ama ben bunu etik görmediğim için, görevlerimden istifa ettim. Şu an sizlerle birlikte aynı şekilde sadece bir üyeyim. 19 Nisan’da yapılacak olan il başkanlığı seçiminde de adayım” dedi.
Ataman, kararlı ve cesur olarak Kayseri’de iktidara geleceklerini söyleyerek, “Burada bir takım şeyleri söylemek çok kolay ama ben de sizleri tarif eden kısa notlar almıştım. İyi olmak demek adaletli olmak demek, biz adaletli olacağız. İyi olmak demek kararlı olmak demek, biz kararlı olacağız. İyi olmak demek umutlu olmak demek, cesur olmak demek, biz umutlu ve cesur olacağız. Biz hepimiz varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız. Gün tükenecek, biz tükenmeyeceğiz. Hep beraber iyi olacağız ve Kayseri’de İYİ Parti’yi iktidara getirene kadar uyku bize haram olacak. Buraya kadar gelerek beni yalnız bırakmadan destek verdiniz, ben de bu desteğe layık olmak için gece gündüz demeden çalışacağım” ifadelerini kullandı.

Sebati Ataman: “Kayseri’de İYİ Parti’yi iktidar yapana kadar uykular bize haram”

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Melikgazi
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