YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Sebeterias Kalesi gün yüzüne çıkıyor

Sebeterias Kalesi gün yüzüne çıkıyor

10.08.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl’de devam eden çalışmalarla birlikte Sebeterias Kalesi’nin tarihi dokusu gün yüzüne çıkmaya başladı.

Kale duvarları toprak altından bir bir çıkarken kazılarda döneme ait savaş malzemeleri ile çanak ve çömleklere rastlandı.

Bingöl’ün Genç ilçesi Murat Nehri kıyısında bulunan Urartu Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen Sebeterias Kalesi’nde tarihi dokusu gün yüzüne çıkmaya başladı. Geçen yıl başlayan kazılar ile kalenin duvarları gün yüzüne çıkmaya başlarken Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi. Orta Çağ döneminde de kullanıldığı değerlendirilen kalede Elazığ Müze Müdürlüğü başkanlığında kazılar devam ediyor. Yapılan kazılarda kalenin duvarları birer birer toprak altından çıkartılırken kazılarda ayrıca döneme ait savaş malzemeleri ile çok sayıda çanak çömlek parçaları bulundu.

Kazı alanında inceleme yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Selahattin Yazar, “Kazımız 2022 yılında Elazığ Müze Müdürlüğü başkanlığında başladı. Yapının bazı bölümleri ortaya çıkmaya başladı. İnşallah kazımız daha uzun süre devam edecek. Bunun yanında Bingöl’de taşınmaz kültür varlıkları sayımızda 123’e çıkmış bulunmaktadır. Yapacağımız kazı ve diğer faaliyetlerde bu diğer taşınmazları da programa dahil etmeyi düşünüyoruz. Sebeterias Bingöl il sınırları içerisinde ilk kazı yapılan yer olmasından dolayı, yol üzerinde olmasından dolayı önemli. Halkımızın çok dikkatini çeken bir yerdi. Tabi çoğu bölümü yıkılmış olduğundan buranın yapısının nasıl bir yapı olduğu merak edilmekteydi. Çalışmalarımızın sonucunda bunların hepsinin cevaplanacağını umuyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuşadası’nda trafik kazası: 1 ölüKuşadası’nda trafik kazası: 1 ölü
Kars’ta sürücü kursu sınavına polisten operasyonKars’ta sürücü kursu sınavına polisten operasyon
Arapgir Deli Kız Baklavası’na coğrafi tescilArapgir Deli Kız Baklavası’na coğrafi tescil
Anahtar Kelimeler:
Bingöl

Bingöl Namaz Vakitleri 10 Ağustos Perşembe

İmsak
03:45
Sabah
05:20
Öğle
12:29
İkindi
16:17
Akşam
19:28
Yatsı
20:56

Bingöl Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Perşembe

Uydukent eczanesi
Merkez
Yasam eczanesi
Genc
Hayat eczanesi
Karliova
Solhan eczanesi
Solhan
Menekşe eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Evin rutubeti ölümüne neden oldu! Taşınması için yalvarmıştı

Evin rutubeti ölümüne neden oldu! Taşınması için yalvarmıştı

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.