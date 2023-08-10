Sebeterias Kalesi gün yüzüne çıkıyor

Kale duvarları toprak altından bir bir çıkarken kazılarda döneme ait savaş malzemeleri ile çanak ve çömleklere rastlandı.

Bingöl’ün Genç ilçesi Murat Nehri kıyısında bulunan Urartu Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen Sebeterias Kalesi’nde tarihi dokusu gün yüzüne çıkmaya başladı. Geçen yıl başlayan kazılar ile kalenin duvarları gün yüzüne çıkmaya başlarken Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi. Orta Çağ döneminde de kullanıldığı değerlendirilen kalede Elazığ Müze Müdürlüğü başkanlığında kazılar devam ediyor. Yapılan kazılarda kalenin duvarları birer birer toprak altından çıkartılırken kazılarda ayrıca döneme ait savaş malzemeleri ile çok sayıda çanak çömlek parçaları bulundu.

Kazı alanında inceleme yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Selahattin Yazar, “Kazımız 2022 yılında Elazığ Müze Müdürlüğü başkanlığında başladı. Yapının bazı bölümleri ortaya çıkmaya başladı. İnşallah kazımız daha uzun süre devam edecek. Bunun yanında Bingöl’de taşınmaz kültür varlıkları sayımızda 123’e çıkmış bulunmaktadır. Yapacağımız kazı ve diğer faaliyetlerde bu diğer taşınmazları da programa dahil etmeyi düşünüyoruz. Sebeterias Bingöl il sınırları içerisinde ilk kazı yapılan yer olmasından dolayı, yol üzerinde olmasından dolayı önemli. Halkımızın çok dikkatini çeken bir yerdi. Tabi çoğu bölümü yıkılmış olduğundan buranın yapısının nasıl bir yapı olduğu merak edilmekteydi. Çalışmalarımızın sonucunda bunların hepsinin cevaplanacağını umuyoruz” dedi.

