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Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı, yaşamını yitirdi

25.07.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı, yaşamını yitirdi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Belediye Başkanı Şahin Yılancı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybetti.

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, AA muhabirine, rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gören Yılancı'nın, bugün yaşamını yitirdiğini söyledi.

Yılancı'nın 27 Temmuz Çarşamba günü Şebinkarahisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağını belirten Tatlı, Yılancı'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Şahin Yılancı, 2009 yılından bu yana Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyordu.

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