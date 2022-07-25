Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı, yaşamını yitirdi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Belediye Başkanı Şahin Yılancı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybetti.

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, AA muhabirine, rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gören Yılancı'nın, bugün yaşamını yitirdiğini söyledi.

Yılancı'nın 27 Temmuz Çarşamba günü Şebinkarahisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağını belirten Tatlı, Yılancı'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Şahin Yılancı, 2009 yılından bu yana Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyordu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz