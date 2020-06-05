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Şebinkarahisarlı yaylacılar haziran ayına kaldı

GİRESUN HABERLERİ  | 05.06.2020 15:24 | Son Güncelleme

Giresun ve bütün ilçelerinde olduğu gibi Şebinkarahisar’da da mevsim sıcaklıklarının artması ile birlikte yaylalara göçler başladı.Her yıl olduğu gibi mayıs ayı ile başlayan ve Eğribel başta olmak üzere civar yaylalara yapılan göç havaların yağışlı gitmesi nedeniyle haziran ayına kaldı.

Giresun ve bütün ilçelerinde olduğu gibi Şebinkarahisar’da da mevsim sıcaklıklarının artması ile birlikte yaylalara göçler başladı.
Her yıl olduğu gibi mayıs ayı ile başlayan ve Eğribel başta olmak üzere civar yaylalara yapılan göç havaların yağışlı gitmesi nedeniyle haziran ayına kaldı. Yaz mevsimi boyunca yaylada kalacak yaylacılar hayvanlarını otlatacak ve üretecekleri süt, peynir ve diğer ürünleri de satarak kazanç elde edecekler.
Geçen yıla göre biraz daha geç yaylaya çıkmaya başladıklarını kaydeden eden yaylacılar, “Her yıl normal şartlarda mayıs ayı ortalarına doğru yaylaya göç etmeye başlardık ancak bu sene havalar yağışlı ve soğuk geçince haziran ayına kaldık. Eylül ayı sonuna doğru artık yaylalardan köylere inmeye başlayacağız. Bu zamana kadar yaylalarda kalıp sürülerimizi en iyi şekilde besleyeceğiz. İlk etapta kurbanlık satış için iyi bir bakım gerekiyor. Bu zamana kadar iyi beslemeye çalışacağımız küçük ve büyükbaş hayvanlarımızı kurbana yetiştirmeye çalışacağız” dediler.

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