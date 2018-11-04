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Şebnem Schaefer'dan Sıla'ya destek: Ahmet Kural'a ağır ceza verilmeli

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.11.2018 17:03 | Son Güncelleme

Manken Şebnem Schaefer, Ahmet Kural tarafından darp edilen Sıla'ya destek vererek, “Fiziki şiddet görmedim ama bunları duydukça ürperiyorum. Ağır cezalar verilmeli“ dedi.

Şebnem Schaefer'dan Sıla'ya destek: Ahmet Kural'a ağır ceza verilmeli

İzmir’deki özel bir AVM’de düzenlenen hafta sonu defilesine katılan Şebnem Schaefer Sıla Gençoğlu’nun Ahmet Kural tarafından şiddet görmesi hakkında “Fiziki şiddet görmedim ama bunları duydukça ürperiyorum. Ağır cezalar verilmeli. Toplumda mı, kişilerde mi sorun var bilmiyorum ama psikologlara sormak lazım. Bunun altında başka şeyler yatıyor gibi. Sıla Gençoğlu’nun her zaman yanındayım. Affedilebilecek şeyler değil bunlar” dedi.

‘KADINA KARŞI HER ŞEYİ HAKLI GÖRÜYORLAR’

Geçtiğimiz günlerde sözlü tacize uğradığını belirten Elif Ece Uzun ise şöyle dedi:

“Bugün sevgilisine yapan yarın sokaktaki insana annesine kardeşine yapar. Geçenlerde spor kıyafetlerimle evden çıkmıştım. Arkamdan birisi ‘Bunları boşuna doğurmuyorlar’ diye laf attı. Ama toplumun hali ne yazık ki bu. Yürüdüm yoluma devam ettim ne yapabilirim ki. Kim yapıyor olursa olsun devletin ciddi yaptırımlar getirmesi gerekiyor. Dikkate alınmazsa alıp başını. Hayata karşı umudumu kaybediyorum. Tecavüzler, darplar, gasplar. Sıla gibi yüzlerce kadın var. Ataerkil toplum olduğumuz için kadına karşı her şeyi haklı görüyorlar. Kadınlar olmasaydı erkekler olmazdı” dedi.

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