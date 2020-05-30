YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Sebze halinin bitişiğindeki işyerleri yıkıldı

Sebze halinin bitişiğindeki işyerleri yıkıldı

VAN HABERLERİ  | 30.05.2020 13:34 | Son Güncelleme

Van’da sebze ve meyve halinin bitişiğindeki metruk işyerleri, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılıyor.Van Büyükşehir Belediyesi’nin kent estetiği ile ilgili çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Van’da sebze ve meyve halinin bitişiğindeki metruk işyerleri, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılıyor.
Van Büyükşehir Belediyesi’nin kent estetiği ile ilgili çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Soydan Kavşağı ile Sebze Hali Kavşağı arasındaki 2,5 kilometrelik alanda uygulayacak prestij caddenin yapımına başlamadan önce yıllardır kötü bir görüntüye neden olan sebze ve meyve halinin bitişiğindeki dükkanların akıbeti belli oldu. 2000’li yılların hemen başında yapılan 70 adet işyerinin yıkımı için Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez talimat verdi. Yapılan çalışma sonrasında bazıları halen kullanılan işyerlerinin boşaltılması yönünde tebligatlar yapıldı. Ardından da Fen İşleri Daire Başkanlığının gözetiminde işyerlerinin yıkımına bugün başlandı. Yaklaşık 2 bin 500 metrekare olan alan kısa bir süre sonra başlayacak Soydan Kavşağı ile Sebze Hali Kavşağı arasındaki prestij cadde kapsamında yeşil alan olarak kullanılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarıBilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarı
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Eyüpsultan Camii’nde 74 gün sonra cuma namazı böyle kılındı

Eyüpsultan Camii’nde 74 gün sonra cuma namazı böyle kılındı

Aksaz Sosyal Tesisleri yeni sezona hazırlanıyor

Aksaz Sosyal Tesisleri yeni sezona hazırlanıyor

Kuşadası’da kadınlar taciz edilip dövülen hemcinsleri için eylem yaptı

Kuşadası’da kadınlar taciz edilip dövülen hemcinsleri için eylem yaptı

Menderes’te seccadeler dağıtıldı, cuma namazı kılındı

Menderes’te seccadeler dağıtıldı, cuma namazı kılındı

Menderes’te seccadeler dağıtıldı, cuma namazı kılındı

Menderes’te seccadeler dağıtıldı, cuma namazı kılındı

Van Namaz Vakitleri 30 Mayıs Cumartesi

İmsak
02:52
Sabah
04:38
Öğle
12:09
İkindi
16:02
Akşam
19:30
Yatsı
21:08

Van Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Cumartesi

Çınar Eczanesi
Ipekyolu
Dicle Eczanesi
Ipekyolu
Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
Koç Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Van'da karantinaya alınan mahallede Kovid-19 vaka sayısı 43 oldu

Van'da karantinaya alınan mahallede Kovid-19 vaka sayısı 43 oldu

İpekyolu Belediyesinden “Anneme Armağan Olsun” yarışması

İpekyolu Belediyesinden “Anneme Armağan Olsun” yarışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.