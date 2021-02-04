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Sebze ve meyveciler, fahiş fiyat artışlarından marketleri sorumlu tuttu

04.02.2021 23:09 | Son Güncelleme:
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Sebze ve meyveciler, fahiş fiyat artışlarından marketleri sorumlu tuttu

Afyonkarahisar Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Veysel Gök, son zamanlarda sıkça güdeme gelen gıda fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışlarından marketleri sorumlu tutarak, “Üretim yerlerinde bile emektar çiftçini gözüne baka baka 4 katına satıyorsunuz” dedi.Fahiş fiyatları zincir marketlerin uyguladığını savunan Afyonkarahisar Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Veysel Gök, hafta sonu yasaklarına marketlerinde uyması gerektiğini vurguladı.

Afyonkarahisar Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Veysel Gök, son zamanlarda sıkça güdeme gelen gıda fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışlarından marketleri sorumlu tutarak, “Üretim yerlerinde bile emektar çiftçini gözüne baka baka 4 katına satıyorsunuz” dedi.
Fahiş fiyatları zincir marketlerin uyguladığını savunan Afyonkarahisar Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Veysel Gök, hafta sonu yasaklarına marketlerinde uyması gerektiğini vurguladı. Gök, fahiş fiyat artışları konusuna da değinerek şunları söyledi:
“Üretim yerlerinde bile emektar çiftçini gözüne baka baka 4 katına satıyorsunuz. İğneden ipliğe her şeyi satıp kartelleşip ne esnaf koydunuz ne çiftçi Çalıştırdığınız personelin maaşından sigortasından tutun, türlü türlü teşvikler veren devletimize bu yapılır mı? Sizler kartelseniz, bende devletimle kartelim. Sizi durdurana kadar durmayacağım. Sayın devletim hafta sonu yasaklarına marketlerde uysun. Zorumuza gidiyor gördüklerimiz ve bildiklerimiz. Milletimiz kaliteli ve ucuz yesin diye biz esnafla çarpıştırılan bu marketlerle şartlar eşit olsun. Haftada bir gün kapatılsınlar, aylık kazançları olan 500 milyon ve katları cezalar yesinler, hata yaptıkça ceza yemeğe de devam etsinler. Teşviklerde mazlumlara gitsin.”

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