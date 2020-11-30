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Sebze yüklü Tır devrildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.11.2020 09:28 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sebze yüklü Tır’ın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Elazığ istikametine giden Emrah Yıldırmaz idaresindeki 44 ACK 723 plakalı Scania marka Tır, ilçe girişindeki Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.Yaşanan kazada sürücü Emrah Yıldırmaz yaralandı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sebze yüklü Tır’ın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Elazığ istikametine giden Emrah Yıldırmaz idaresindeki 44 ACK 723 plakalı Scania marka Tır, ilçe girişindeki Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Yaşanan kazada sürücü Emrah Yıldırmaz yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası karayolu trafiğe kapatıldı. Yola savrulan sebze ve meyveler ekipler tarafından yoldan toplandı. Sebze ve meyveler gelen başka bir Tır’a yüklenmesinin ardından karayolu trafiğe tekrar açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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