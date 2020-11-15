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Seçer, Akdeniz ilçesinde esnafla bir araya geldi

MERSİN HABERLERİ  | 15.11.2020 12:39 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez Akdeniz ilçesi Çakmak Caddesi ve Beşyol mevkiinde dükkanları bulunan esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.Esnafa, “Hayırlı işler” dileğinde bulunan Başkan Seçer, ziyaret boyunca talepleri dinleyip, notlar aldırdı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez Akdeniz ilçesi Çakmak Caddesi ve Beşyol mevkiinde dükkanları bulunan esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.
Esnafa, “Hayırlı işler” dileğinde bulunan Başkan Seçer, ziyaret boyunca talepleri dinleyip, notlar aldırdı. Başkan Seçer, ayrıca Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında da vatandaşları bilgilendirdi. Her yaştan Mersinli ile sohbet eden Başkan Seçer’i gören vatandaşlar balkonlardan selam verip el salladı. Seçer, ziyaret sırasında vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisi ile karşılaştı, cadde boyunca karşılaştığı vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, esnafa ve vatandaşlara bilgilendirici broşür, şapka ve pazar çantası dağıtımı yaptı. Esnaf ziyaretinin ardından Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından sahile kazandırılan kafelerden biri olan ‘Tarsusi Kafe’ye giderek vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti.

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