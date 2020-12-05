Seçer: "Bütün renkleri kucaklayacağız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında düzenlenen törende Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’ne gönüllü olarak katkı sunan kişilere teşekkür belgelerini verdi. Gönüllüler Şube Müdürlüğü’nün ilk gönüllüsü olan Meral Seçer de teşekkür belgesini Başkan Seçer’den aldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın toplam 319 gönüllüsü bulunuyor. Salgın nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde düzenlenen törenle temsili olarak Gönüllüler Günü için 9 kişiye teşekkür belgesi verildi. Törende Gönüllüler Günü’nün yanı sıra 5 Aralık 1934’de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınına siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümü de kutlandı. Kent Konseyi binasında düzenlenen törene Başkan Seçer, eşi Meral Seçer, Mersin Kent Konseyi Başkanı Faik Burakgazi, daire başkanları ve gönüllüler katıldı. Burada konuşan Seçer, yönetime geldikleri günden itibaren öncelikli politikalarının sosyal politikalar olduğunu vurgulayarak, "Fakire fukaraya dağıtılan bir tas çorbanın, bir kap yemeğin ya da çocuğuna mama alamayan anneye gönderdiğimiz bebek paketinin o insanlara dünyalara değer bir katkı olduğunun farkında olmayanlar, bizim yaptığımız bu hizmetleri küçümsediler. Belediyecilik sadece rutin hizmetlerinizi yapmak, her yere bina kondurmak, imar değişikliklerinde kalem oynatarak rant oluşturma makamları değil. Belediye, belediyecilik, belediye başkanı, toplumun her kesimine, her canlı varlığa, cansız varlığa evrensel normlarda, evrensel kriterlerde hizmet etme anlayışı içinde olmak zorundadır. Biz fakirimize de, fukaramıza da, kadınlara da özel bireylerimize de, esnafımıza da, işçimize de, çiftçimize de, sanayicimize de dokunmak zorundayız" dedi.

“Gönüllülük Şube Müdürlüğü bir ilk olma statüsünde”

Gönüllülerin belediye hizmetlerine hiçbir bedel almadan fedakarca katkı sağladıklarını belirten Seçer, “Bu insanın karı yok. Yani belediyeden bir maaş almıyor. Sosyal güvencesi yok, biz onun SSK primini falan ödemiyoruz. Ama mesaisini veriyor, zamanını veriyor. İşinden fedakarlık yapıyor, ailesinden fedakarlık yapıyor, çocuğundan fedakarlık yapıyor. İnançlı bir insan olarak Allah katında bundan daha yüce bir yer olduğunu düşünmüyorum. Onun için gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Onlara hizmetlerinden dolayı bizlere, özellikle ihtiyaç sahibi kadınlarımız, çocuğumuz, engellimiz bu insanlara dokundukları için, onlara sıcaklıklarını, şefkatlerini hissettirdikleri için müteşekkirim” şeklinde konuştu.

Türkiye’de ilkler arasında yer alan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın bünyesinde kurulan Gönüllülük Şube Müdürlüğü’nün de bir ilk olduğunu ifade eden Seçer, “Önemli olan ilk olmak, yenilik oluşturmak, yeni bir şey üretmek. Devraldığımız bir konuyu devam ettirmek değil. Üstüne bir şeyler koyarak yeni bir şeyler oluşturmak. Ben şehrimizdeki tüm yurttaşlarımızı, bu hassasiyette olan insanlara katkı vermek isteyen her vatandaşımı bu çalışmalara katkı vermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.