Seçer: “Kooperatifçiliği önemsiyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kooperatiflere önemli destekler verdiklerini belirterek, “Kooperatifçiliği önemsiyoruz. Güç ve el birliğinin birçok engeli aşmaya katkı sunacağını, kooperatifin desteğiyle sağlanan üretimlerin doğru yerlere, doğru zamanlarda, doğru şekilde ulaştırılarak pazar avantajı sağlamaya önemli katkılar sunacağını biliyoruz” dedi.

Başkan Seçer, Mut Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Çelik ve yönetim kurulu üyeleri ile Mut Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Salahattin Arslan’ı ağırladı. Başkan Seçer, ürünleri ile hem Mersin hem de ülke ekonomisine katkı sunan Mut ilçesinde üretilen ürünlerin pazarlanması noktasında yaşanan sıkıntıları, Kooperatif Başkanı Ali Osman Çelik ve yönetim kurulu üyelerinden dinledi. “Güç ve el birliğinin birçok engeli aşmaya katkı sunacağını biliyoruz”

Kooperatifçiliğin sürdürülebilir olmasının önemine değinen Seçer, Mut Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifine verdikleri desteğin süreceğini söyledi. Seçer, “Biz kooperatifçiliği önemsiyoruz. Belediye, belediye başkanı ve anlayış olarak destekliyoruz. Kooperatifi kurmak en kolay iş. Çok rahat bir şekilde kurumların, insanların, üreticilerin ve diğer bazı meslek erbaplarının desteğiyle bir kooperatifi oluşturabiliyorsunuz ama bunun sürdürülebilirliği konusunda aynı kolaylığı bulmanız mümkün değil. Biz her zaman güç ve el birliğinin birçok engeli aşmaya katkı sunacağını, birçok zoru kolaylaştıracağını, özellikle üretim yaparken, üretiminizi daha modern, çağdaş ve etkin hale getirmeye önemli katkılar sunabileceğini, girdi temininde önemli avantajlar sağlayabileceğini ve nihayetinde kooperatifin desteğiyle sağlanan bu üretimlerin doğru yerlere, doğru zamanlarda, doğru şekilde ulaştırılarak pazar avantajı sağlamaya önemli katkılar sunacağını biliyoruz” diye konuştu.

“El emeği ve alın terinin ekonomik değere dönüşmesi kooperatiflerle daha iyi oluyor”

Ürünlerin üretiminde ve pazarlanmasında üreticilere önemli katkıları olan kooperatiflerin daha etkin olması gerektiğine inandıklarını ifade eden Seçer, “El emeği ve alın terinin ekonomik değere dönüşmesi kooperatiflerle daha iyi ve daha olumlu oluyor. Ancak bu kooperatiflerin etkin olması gerekiyor. Yöneticilerinin özverili, işi, araştırmacı olması, insanlarla sürekli iletişim halinde olması gerekiyor. Kooperatifler çok emek gerektiren bir yapı. Bunun bilinciyle hareket edilirse çok önemli katkılar sağlanabilir” şeklinde konuştu. “Eldeki imkanları maksimum derecede etkin kullanıp, bunu üretime dönüştürmek gerekiyor”

Türkiye’de kooperatifçiliğin öneminin son zamanlarda özellikle yerel yönetimin katkılarıyla ve bazı yasal düzenlemelerle anlaşılmaya başlandığını vurgulayan Seçer, Mut gibi farklı ürünlerde önemli üretim yapan bir ilçe için kooperatifçiliğin daha önemli olduğunu kaydederek, “Mut, önemli bir ilçemiz. Çok değerli üretim çeşitleri olan, tarımsal üretimde Mut ekonomisine, dolayısıyla Mersin ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunabilen bir ilçemiz. İkliminden toprak yapısına kadar kendine münhasır özellikleri var. Türkiye’nin en değerli kayısısı, zeytini ya da zeytinyağı, eriği, inciri son dönemlerde farklı birtakım üretim kalemleri orada yapılabiliyorsa aslında bu Allah’ın lütfu. Bunun değerini bilmek ve eldeki imkanları maksimum derecede etkin kullanıp, bunu üretime dönüştürmek gerekiyor. Biz imkanlarımızı en üst seviyede kullanarak, sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Sizin gibi kooperatiflerin diğer kooperatiflerle işbirliği halinde olmasını arzu ederiz. Bu işimizi daha da kolaylaştırır” ifadelerini kullandı.