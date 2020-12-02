Seçer: “Mersin yatırımcılar için tüm olanakları sunan bir kent”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katıldığı bir televizyon programında, Mersin’in yatırımcılar için tüm kaynaklarıyla elverişli bir kent olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’de huzurlu, değer bilen, bereketli bir kentte yaşama arayışında olan herkes için Mersin her imkanı sunuyor” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, ulusal yayın yapan bir televizyon kanalında programa katılarak, Mersin’de kadın merkezli çalışmalardan tarımsal kalkınmayı amaçlayan projelere kadar önemli çalışmaları anlattı.

“Mersin her alanda istikbal vaat ediyor”

Yatırımcıların Mersin’i keşfetmelerine yönelik yaptığı açıklamada Seçer, “Mersin, Türkiye’de huzurlu, değer bilen, bereketli bir kentte yaşama arayışında olan herkes için her imkanı sunuyor. Cebinde bir sermaye birikimi olan, bir yatırım yapmak isteyen iş insanlarımız gelsin, sırtımızda taşıyalım. İş arayan vatandaşlarımıza istihdam alanları yaratalım. Sanayisi gelişmiş kentlerde bir doymuşluk olabilir ama benim bölgem bu anlamda insan kabul edebilir” diye konuştu.