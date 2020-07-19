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Seçer: "Su faturalarından rahatlama olacak"

MERSİN HABERLERİ  | 19.07.2020 12:50 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, pazartesi günü MESKİ’nin genel kurulunun yapılacağını hatırlatarak, "Suda bir düzenleme yapacağım.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, pazartesi günü MESKİ’nin genel kurulunun yapılacağını hatırlatarak, "Suda bir düzenleme yapacağım. Faturalarda şöyle bir rahatlama olacak. Vergilerde düşüş olacak. Ortada bir rahatsızlık var. Vatandaşın rahatsız olduğu konu beni de rahatsız etti. İyi bir düzenlemeyle inşallah pazartesi günü Cumhur İttifakıyla da anlaşarak bu işi çözeceğiz" dedi.
MESKİ tarafından yapımı devam eden Elvanlı Mahallesi içme suyu hattı inşaatı çalışmalarını inceleyen Seçer, yaklaşık 16 kilometrelik içme suyu hattı için 2 milyon lira harcama yapılacağını, çalışmanın aralık ayında bitmesini hedeflediklerini söyledi. Seçer, “Erdemli bölgesinde hem temiz içme suyu şebekeleri hem kanalizasyon hattı hem de atıksu arıtma tesisleri, çok sayıda projemiz var. Şu anda devam eden Kumkuyu kanalizasyon çalışmamız var. Onu Limonlu Atıksu Arıtma Tesisi’ne bağlayacağız. Yine muhtelif yerlerde kanalizasyon, temiz içme suyu şebeke hatları, rehabilitasyon çalışmaları var. Tömük önemli bizim için. Orada yaklaşık 130 milyon civarında atıksu arıtma tesisi, kanalizasyon yapım işimiz var. Yine yaklaşık 16- 17 milyon civarında bir temiz içme suyu şebeke hattı çalışmamız olacak. Temiz içme suyu şebekesi çalışmalarımız kısa süre sonra başlayacak. Onu kendi imkanlarımızla, MESKİ’nin imkanlarıyla gerçekleştiriyoruz. Diğer projeye de Avrupa Kalkınma Ajansı’ndan bir hibe çalışması içerisindeyiz. Bayağı da bir mesafe aldık. 2024 yılına kadar toplamda 360 milyon lira civarında bir yatırım, şu ana kadar biten, devam eden, yeni başlayacak olan yatırımları da göz önüne alırsanız Erdemli bu konuda epey bir yatırım alacak” diye konuştu.
“2.5 milyar liralık yatırım öngörüyoruz”
MESKİ’nin önümüzdeki 3 yıl içince 2.5 milyar liralık yatırım yapmasını öngördüklerini ifade eden Seçer, “Anamur için de İller Bankası’na bu konuyla ilgili ilçe belediye başkanları ile beraber ziyaretimde de görüştüğümüz önemli bir proje var. O da çok değerli bir proje, yaklaşık 80-100 milyon lira civarında sadece içme suyu projesi. Yine Tarsus’ta, merkezde devam eden yağmur suyu çalışmaları var” ifadelerini kullandı.
“Hem öz kaynaklar, hem hibeler kullanılıyor”
MESKİ’nin yaptığı altyapı, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi yatırımlarının hem insan ve çevre sağlığı açısından hem de turizm açısından önemli olduğuna işaret eden Başkan Seçer, bu yatırımlardan bazılarını kendi kaynaklarıyla, bazılarını da dış hibelerle yaptıklarını anlattı. Tömük’te atıksu arıtma ve kanalizasyon tesisini, Mezitli’de içme suyu hattını dış hibelerle yapacaklarını kaydeden Seçer, “Bu şekilde 2024’e kadar Mersin’de çok mesafe alacağımızı göreceksiniz” dedi.
“Paramız yok, borçlanma alamadık gibi bahanelere sığınmayacağız”
Seçer, Elvanlı Mahallesi’nde vatandaşlarla da sohbet etti. Seçer, “Mevcut imkanlarımızı hatta imkansızlıklarımızı imkana dönüştürerek, bütün sıkıntılara rağmen, paramız yok demeden, gelirimiz düştü demeden, borçlanma yetkisini meclis bize vermedi demeden mevcut imkanları en iyi şekilde değerlendirip, sizlere hizmet edeceğiz. Ne yapacağız, ne edeceğiz sizlere hizmet edeceğiz. Paramız yok, borçlanma yetkisi alamadık gibi bahanelerin arkasına sığınmayacağız, yoktan var edeceğiz, yine bu Mersin’e hizmet edeceğiz. Bu konuda kararlıyız” şeklinde konuştu.
50 yıldır beklenen köprüyü Mersin Büyükşehir Belediyesi yapıyor
Seçer, Erdemli ziyareti kapsamında, Mergin Çayı üzerinde yapılan köprünün şantiye alanını da gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bölgeye 50 yıl önce köprü yapıldığını, o günün şartlarında yapılan köprünün bugün yetersiz olduğunu ve yıllardır yeni bir köprü beklediklerini belirten mahalle sakinleri ve muhtarlar, köprü inşaatını başlatan Başkan Seçer’i alkışlarla karşıladı.
“Su faturalarında rahatlama olacak”
Seçer, Aydınlar Mahallesi’ndeki konuşmasında da su faturalarıyla ilgili müjde verdi. Seçer, şunları söyledi: “MESKİ’de sürekli yatırımlar yapmamız gerekiyor. Su geliri var, su temin ediyoruz, sudan bir gelir elde ediyoruz. Bazı vergiler var, faturada görüyorsunuz. Atıksu vergisi, çevre temizlik vergisi, o faturalarda tahsil ediliyor. İlçe belediyelerine gidiyor, Maliyeye gidiyor. O vergilerle bu yatırımları yapmaya çalışıyoruz. Yoksa suyun bir metreküpünün maliyeti size verilen para değil. Biz hibe bulamazsak, ilave kaynak bulamazsak bu yatırımları da yapma şansına sahip değiliz. Su temel ihtiyaç maddesi. Faturalar biraz kabardı mı şikayetler başlıyor. Pandemi sürecinde su tüketimi arttı. Mart, nisan, mayıs aylarında herkes evde kaldı. Çoluk çocuk okula gidemedi. Baba, ana işe gidemedi, öğretmen gidemedi, devlet memuru gidemedi, su tüketimi arttı. Bu da faturalara yansıdı, bu kabak da benim başıma patladı. Vatandaş haklı olarak şikayet ediyor ‘Aman başkan bu işe bir çözüm bul’ diye. Pazartesi günü MESKİ Genel Kurulunu yapıyoruz. Suda bir düzenleme yapacağım. Faturalarda şöyle bir rahatlama olacak. Vergilerde düşüş olacak. Ortada bir rahatsızlık var. Vatandaşın rahatsız olduğu konu beni de rahatsız etti. İyi bir düzenlemeyle inşallah pazartesi günü Cumhur İttifakıyla da anlaşarak bu işi çözeceğiz.”

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