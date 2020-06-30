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Seçer, Tarsus OSB’deki incelemelere katıldı

MERSİN HABERLERİ  | 30.06.2020 17:18 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısına katıldı.Vali Ali İhsan Su, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ile Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli’nin de katıldığı toplantıda konuşan Seçer, arazi tahsisleri devam eden Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nin altyapısının en kısa zamanda tamamlanması için üzerlerine düşen görevi yapacaklarını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısına katıldı.
Vali Ali İhsan Su, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ile Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli’nin de katıldığı toplantıda konuşan Seçer, arazi tahsisleri devam eden Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nin altyapısının en kısa zamanda tamamlanması için üzerlerine düşen görevi yapacaklarını söyledi. Yatırım ve istihdam arttıkça Mersin’de sosyal hayatın, sağlığın, eğitimin daha iyi duruma geleceğini belirten Seçer, “Bu nedenle yatırımcıyı baş tacı olarak görürüz. Ülkenin yasaları belli. Bu yasalar çerçevesinde yatırım yapan herkes bizim başımızın tacı görüşüyle hareket etmek zorundayız. Zaman zaman ayrı düşsek de zaman zaman ayrı konuşsak da zaman zaman ayrı düşünsek de bizim ortak paydamız belli, Mersin ve Mersin halkı" dedi.
“Mersin rengarenk bir kent”
Mersin’in üreten ve her alanda potansiyeli olan bir kent olduğunu vurgulayan Seçer, “Mersin’in, bu potansiyeli açığa çıkarıldığı takdirde Türkiye’nin en değerli coğrafyalarından, lokasyonlarından bir tanesi olacağını hep iddia ediyoruz. Bu iddialarımız boşa değil. İşte ortaya çıkıyor. Gerçekten Mersin ve Mersinli çalışıyor. Kurum ve kuruluşlar çalışıyor, iş insanları çalışıyor, halkı çalışıyor. Rengarenk bir kent. Türkiye için hem ekonomik hem siyasal hem de sosyolojik açıdan izlenmesi gereken bir kent” ifadelerini kullandı.
Mersin’de yerel yöneticilere ve yatırımcılara önemli görevler düştüğüne işaret eden Seçer, “Yatırımcılar, ekonominin lokomotifi sizlersiniz. Siz yatırım yaparsanız, siz üretim yaparsanız Mersin’de başta ekonomiye yaptığınız katkılar refahı artırır. Refah demek zaten bütün sorunların çözümü demek. Refah varsa bu şehirde sanat da olacak, kültür de mutluluk da keyif de olacak. Bu şehir gülen bir kent olacak. 24 saat yaşayan bir kent olacak. Sağlık hizmetleri daha iyi olacak, eğitim daha iyi olacak. Her alanda kalkınmışlık olacak” diye konuştu.
“Şanslı şehirlerin, şanslı belediye başkanlarıyız”
Pandemi sürecinin Mersin ekonomisinin çok diri, darbelere karşı korunaklı olduğunu gösterdiğini kaydeden Başkan Seçer, pandemi sürecinde ekonomik olarak en az etkilenen kentlerin başında Mersin ve Kocaeli’nin geldiğine işaret etti. Seçer, şöyle devam etti; "Bu anlamda da şanslı şehirlerin şanslı belediye başkanlarıyız. Bunu da söylemek zorundayız. Farkındayız. İnsanlar bizden hizmet bekliyor. Biz de bu kente layık olan hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Evvelallah başaracağız. Siyaset bizim hizmetlerimize engel değil. Farklı düşünen siyasetçilerle bir arada çalışmak kente hizmet etmek için engel değil.”
Mersin Valisi Ali İhsan Su da Mersin’deki mevcut OSB’lerin yanına yeni OSB’lerin eklendiğini kaydetti ve emeği geçen belediyelere ve yatırımcılara teşekkür etti.
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Ruhi Koçak ise Tarsus OSB’nin bin 700 dönümlük alanındaki parselleri satışa çıkarmalarından kısa süre sonra bin 600 dönümlük alanın sanayicilerce alındığını, şu ana kadar 83 sanayicinin OSB’de yer aldığını vurguladı.
Toplantıda ayrıca yeni kurulmakta olan Tarsus OSB ile bölgenin önemli lokomotiflerinden Mersin-Tarsus OSB arasında kardeşlik protokolü imzalandı.

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