Seçer: "Tüyü bitmemiş yetimin hakkında gözümüz yok, onda gözü olanların peşindeyiz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye başkanlığı görevini severek yaptığını ve gecesini gündüzüne kattığını belirterek, "Parada pulda gözümüz yok. Tüyü bitmemiş yetimin hakkında gözümüz yok, onda gözü olanların peşindeyiz" dedi.

Seçer, Tarsus ilçesine bağlı Barbaros, Bahçe, Şahin ve Yeşil mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Barbaros Mahallesi’ndeki ziyaretinde herkese eşit ve adaletli hizmet anlayışıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Seçer, "Ben Anamur’a da gidiyorum, Mut’a da gidiyorum, Gülnar’a da gidiyorum, memleketim Tarsus’a da geliyorum. Bir kere herkes psikolojik olarak rahat. Herkesin yüzü gülüyor. Herkes emin. Şundan emin, ayrım gayrım yapmayan, yaratılanı yaratandan dolayı seven bir belediye başkanı var. Bundan emin insanlar. Kimsenin kuşkusu yok. Bu da beni mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir muhtarım ‘Ben Vahap Seçer’i aradım, ulaşamadım’ diyemez, bunu dedirtmeyiz”

Barbaros Mahallesi’nde muhtardan gelen talepleri de not edip belediye bürokratlarına yönlendiren Başkan Seçer, iyi bir muhtarın vatandaşının eksiğini, ihtiyacını isteyen ve bunun peşine düşen bir muhtar olduğunu söyledi. Muhtarların vatandaşlarla ilgili her durumda istedikleri zaman kendisiyle görüşebildiğini vurgulayan Seçer, “İşine, gücüne, vatandaşına bağlı, beni arayan, benden bu taleplerde bulunan hiçbir muhtarım iddia edemez ki, ‘benim yol sıkıntım vardı, ben dağlık köyündenim gölet sorunum vardı, sulama borusu sorunum vardı. Şu sorunum vardı, bu sorunum vardı. Ben Vahap Seçer’i aradım, ulaşamadım’ diyemez. Hiçbir muhtar diyemez. ‘Ben belediyeye yanına gittim, onu göremedim’ diyemez bunu. Bunu dedirtmeyiz, dedirtmeyeceğiz de” şeklinde konuştu.