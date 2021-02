Seçer ve Karalar 4 kanalın ortak yayınında buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, metronun sadece yolcu taşıyarak gelir getirmediğini, kente bir rant getirdiğini belirterek, "Her şeyden öte bir metrokent bir megakent. Mersin büyüyecek, Mersin şahlanacak. Yarının Mersin’ini şimdiden ben tesis etmezsem kim bunu yapacak?" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sun RTV, Kanal 33, Koza TV ve TV A’nın ortak yayınına katıldı. Seçer ve Karalar, iki kentin birlikte yürüttüğü ve yürütebileceği ortak çalışmalar, pandemide sunulan hizmetler, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için hayata geçirilen projeler, Mersin Metrosu ve Çukurova Havalimanı gibi önemli konulara ilişkin açıklamalar yaptı.

İki Başkan Tarsus’u konuştu

Başkan Seçer ve Başkan Karalar, yayın için buluştukları Kleopatra Kapısı önünde, Tarsus’un tarihine ilişkin önemli ifadeler kullandı. Seçer, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Tarsus’un tarihi ve kültürel birikime sahip bir yer olduğunu belirterek, “Tarsus’un her noktası bir tarih” ifadesini kullandı. Başkan Karalar ise “Bu yerler Avrupa’nın bir kentinde olsa milyarlarca lira para harcarlar ve olağanüstü turist transferi sağlarlar. Bunlar unutulmuş ama şimdi Başkanımızın sayesinde bu güzelliklerin tamamı ortaya çıkacak” diye konuştu.

31 Mart seçimlerinin ardından yola çıkılan projeksiyonlarla şu anda yapılanların, pandemi koşulları sebebiyle doğal olarak çeliştiğini ve yatırımların önceliğinin değiştiğini ifade eden Seçer, “Sosyal politikaları öncelemeniz daha rasyonel ve doğru hale gelmiş ki, Zeydan Başkan’ı da bu konuda gerçekten takdirle izliyorum, çok önemli çalışmalar yaptı Adana’da. Hatay’dan Antalya’ya, İstanbul’a kadar birçok belediye başkanlarımız sosyal belediyecilik konusunda ders niteliğinde dokunuşlar yaptı, çalışmalar yaptı. Biz de naçizane Mersin’de, kendi bölgemizde, kendi sorumluluk alanımızda bunları yerine getirdik. Zaman zaman eleştiriler de aldık. Verdiğimiz bir tas sıcak çorbayı, bir kap yemeği beğenmeyenler de oldu. Ama benim her zaman söylediğim bir şey var. Tok, açın halinden anlamaz. Ama anlayan da anladı, bize dua eden etti" şeklinde konuştu.