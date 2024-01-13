Seçil Erzan davasında Buse Terim'i sinirlendiren soru! ''Candaş Gürol’a buraya geldiğinde şu soruyu sorun...''

Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı dava İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü duruşma 13 saat sürdü. Seçil Erzan savunmasını yaparken ‘ Bu insanların hepsi bana banka müdürü olduğum için güvendi’ ifadesini kullandığı öğrenildi.

FATİH TERİM'İN HABERİ YOKMUŞ

Müştekiler Bülent Çeviker, İnci Çeviker, Mert Zeydanlı ifade verirken Fatih Terim’i tanımadıklarını söyledi. İbrahim Çağlar ise Fatih Terim’i arayıp böyle bir fonun olup olmadığını sormadım diye ifade verdi. Seçil Erzan ise ifadesinde Fatih Terim ve Hakan Ateş’in adlarının kullanıldığından haberleri yoktu dedi.

BUSE TERİM’DEN SERT ÇIKIŞ

Sanık Nazlı Can’ın avukatı: "Bu fonun babanızla ilgisini biliyor muydunuz?" Candaş Gürol ifadesinde babanıza ve ailenize kendisine bu işlerden hiç bahsetmemesi nedeniyle kırıldığını ve avukatlığından çekildiğini söylemiş."

Buse Terim: "O zaman siz de Candaş Gürol’a buraya geldiğinde şu soruyu sorun. Kendisi bu olayı daha önce öğrendiği halde müvekkillerini neden uyarmamış?"





