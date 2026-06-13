Avustralya'dan Türkiye'yi kızdıran sözler! Milli Takımdan anında yanıt

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın ilk rakibi olacak Avustralya'da maç öncesi yapılan açıklamalar dikkat çekti. Teknik direktör Tony Popovic ve savunma oyuncusu Milos Degenek, Türkiye'nin üzerindeki baskıya vurgu yaparken, ay-yıldızlı cepheden bu sözlere karşılık gecikmedi. İsmail Yüksek, rakibin açıklamalarını "komik" olarak değerlendirirken, Hakan Çalhanoğlu ise takımın sahaya tamamen hazır çıkacağını söyledi.

POPOVIC: "KİMSE BİZE ŞANS VERMİYOR"

Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic, karşılaşma öncesinde yaptığı değerlendirmede futbol kamuoyunun favori olarak Türkiye'yi gördüğünü belirtti.

Popovic, "Ülkemiz dışında neredeyse kimse bize şans vermiyor. Birçok kişi Türkiye'nin kazanacağını düşünüyor. Biz de sahada bunun aksini göstermek için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

DEGENEK'TEN DÜNYA KUPASI TECRÜBESİ VURGUSU

Avustralyalı savunmacı Milos Degenek ise Türkiye'nin uzun yıllardır Dünya Kupası'na katılamamasına dikkat çekti. Deneyimli oyuncu, “Türk oyuncuların hepsi hiç Dünya Kupası tecrübesi yaşamadı. Bizde bunu yaşayan 9 oyuncu var. Ayrıca üzerlerinde büyük bir baskı var çünkü 2002'den beri Dünya Kupası'na katılamadılar. Üzerlerinde büyük bir umut ve büyük bir baskı var." değerlendirmesinde bulundu.

İSMAİL YÜKSEK: "TÜRKİYE'DEKİ BASKIYI BİLMİYORLAR"

Avustralya cephesinden gelen açıklamaların ardından konuşan İsmail Yüksek, rakibin psikolojik üstünlük kurmaya çalıştığını söyledi.

Milli futbolcu, "Avustralya tarafından yapılan açıklamaları gördük. Sanırım bizi baskı altına almaya çalışıyorlar ama bunlar bana oldukça komik geliyor. Türkiye'deki baskı ortamını bilmedikleri çok açık. Bu tür açıklamalar bizi etkilemez." dedi.

HAKAN ÇALHANOĞLU: "HERKES HAZIR"

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise tartışmalardan çok sahaya odaklandıklarını belirtti.

Yıldız futbolcu, "24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nda yer alıyoruz. Bunun heyecanını yaşıyoruz ancak artık işin ciddi kısmı başladı. Takım olarak maça çok iyi hazırlandık. Herkes yüzde yüz hazır durumda ve karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

24 yıl sonra artık turnuvaya katıldık. Önemli olan yeni hikayeler yazmak. Sonuçta turnuvadayız, keyfini de çıkarıyoruz. Her şey güzel, hoş ama artık her şey ciddiyete biniyor. Yarın için de herkes çok hazır. Maçı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ONLAR ÖYLE DÜŞÜNSÜN"

Avustralya cephesinden gelen "Daha deneyimliyiz" yönündeki açıklamalara da değinen Çalhanoğlu, bu sözlerin takımı daha da motive ettiğini belirtti. Milli yıldız, Türkiye'nin üst düzey liglerde ve büyük kulüplerde forma giyen birçok oyuncuya sahip olduğunu hatırlatarak, "Kendi gücümüzü biliyoruz. Sahada bunu göstermek istiyoruz." dedi.

SAHA İÇİNDE YANIT VERİLECEK

Karşılıklı açıklamalarla başlayan söz düellosunun ardından gözler şimdi sahaya çevrildi. Dünya Kupası'ndaki ilk sınavına çıkacak olan A Milli Takım, Avustralya karşısında hem turnuvaya galibiyetle başlamak hem de rakibin iddialı açıklamalarına sahada cevap vermek istiyor.