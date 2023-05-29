YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Seçim zaferini kutlamak isterken tutukluk yapan silahı ile kendini vurdu

Seçim zaferini kutlamak isterken tutukluk yapan silahı ile kendini vurdu

29.05.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’un Sürmene ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferini kutlamak isteyen bir kişi silahını ateşlemek isterken silahının tutukluk yapması üzerine kendini vurdu.

Seçim zaferini kutlamak isterken tutukluk yapan silahı ile kendini vurdu

Ağır yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeniay mahallesinde Yakup Hendemoğlu (71), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferi sonrası kutlama yapmak isterken tutukluk yapan silahı ile kendini vurdu. Silahtan çıkan kurşun Hendemoğlu’nun karnından ağır yaralanmasına neden oldu. Evdekiler tarafından önce Sürmene Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahıs, ardından Kaşüstü’ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzungöl’de bulutların dansı time lapse yöntemi ile böyle görüntülendiUzungöl’de bulutların dansı time lapse yöntemi ile böyle görüntülendi
Zonguldak'ta 23 sanıklı "fuhuş çetesi" davasında kararZonguldak'ta 23 sanıklı "fuhuş çetesi" davasında karar
Tekirdağ'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada nişanlı çift hayatını kaybettiTekirdağ'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada nişanlı çift hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 29 Mayıs Pazartesi

İmsak
02:52
Sabah
04:46
Öğle
12:24
İkindi
16:22
Akşam
19:51
Yatsı
21:36

Trabzon Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Pazartesi

Hayat eczanesi
Surmene
Şeyma eczanesi
Ortahisar
Özlem eczanesi
Yomra
Zümrüt eczanesi
Ortahisar
Kibris eczanesi
Ortahisar
Elvan eczanesi
Ortahisar
Dilanur eczanesi
Akcaabat
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.