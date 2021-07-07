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Securitas Türkiye, en fazla istihdam sağlayan şirketler sıralamasında yerini korudu

07.07.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Securitas Türkiye, en fazla istihdam sağlayan şirketler sıralamasında yerini korudu

İSTANBUL (AA) - Fortune 500 listesinde bu yıl da yerini alan Securitas Türkiye, çalışan sayısı en yüksek şirketler sıralamasında 12. oldu.

Securitas Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği "Fortune 500" listesinde yer alan şirket, en fazla istihdam sağlayan firmalar sıralamasında yerini korudu.

Securitas Türkiye, 20 bine yakın çalışanıyla en fazla istihdam sağlayan 12. şirket oldu. Ayrıca Fortune 500 genel sıralamasında 366. sırada yerini aldı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Securitas Türkiye Finans Koordinatörü Hakan Ilgar, güvenlik sektörünün de zorlu bir yıl geçirdiğini ancak Securitas'ın yeni satışlarla bunu dengelediğini belirtti.

Geçen yıl proje kayıpları olsa da pek çok önemli markayı portföylerine dahil ettiklerini bildiren Ilgar, şunlar kaydetti:

"Endüstriyel tesisler, enerji sahaları ve eğitim sektörü öne çıkan segmentlerimiz arasında. İstihdamda ise sektör liderliğimizi koruyarak 2020'yi yaklaşık 20 bin çalışan ile kapattık. Bu yıl yaşanan olağanüstü durum nedeniyle hizmet karmasında teknolojinin payının daha da arttı. Bu çalkantılı dönemde istihdamımızı korumaya, tahsilatlarımızı yapmaya ve tedarikçilerimizi mağdur etmemeye odaklandık. Bu süreçte elimizi güçlendiren şeylerden birisi de teknolojiye yaptığımız yatırım oldu. Teknoloji yatırımlarımıza bu yıl da devam ederek hizmet çeşitliliğimizle farklı güvenlik çözümleriyle çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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