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Securitas’tan yoğunluğu ölçen güvenlik çözümleri

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.05.2020 10:17 | Son Güncelleme

AVM’ler ve mağazaların yoğunluğunun ölçümü için teknolojiden yararlanan şirket, girişlere yerleştirdiği ekranlar ile içerideki kişi sayısını anlık olarak gösterebiliyor

İSTANBUL (AA) - Securitas, metrekareye düşen kişi sayısının kısıtlandığı AVM’ler ve mağazaların yoğunluğunun ölçümü için güvenlik çözümleri geliştirdi.

Securitas'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, yeni döneme özel teknoloji çözümleri ile dikkati çekiyor.

Metrekareye düşen kişi sayısının kısıtlandığı AVM’ler ve mağazaların yoğunluğunun ölçümü için teknolojiden yararlanan şirket, girişlere yerleştirdiği ekranlar ile içerideki kişi sayısını anlık olarak gösterebiliyor. Bu ekranlar, aynı zamanda içerideki kişi yoğunluğuna göre renk uyarısı da yapılabiliyor.

Ekran yeşilken müşteriler içeriye girebilirken, ekran kırmızıya döndüğünde içerinin dolu olduğunu ve beklenmesi gerektiği uyarısı yapıyor.

Mağaza ve AVM’ler gibi insan yoğun alanlarda da sıklıkla bu çözüm tercih edilirken, sayım anlık yapıldığı için giriş-çıkış kontrolü kolaylaşıyor. Söz konusu çözüm, tuvaletler ve yemekhaneler gibi ortak kullanım alanları için de yoğunluk ölçümü yapabiliyor. Böylelikle yoğunluk ölçen ekranlar, sosyal temasın azaltılmasına yardımcı oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas AVM Segmen Lideri Barış Yelman, yeni dönemde yoğunluk ölçümünün büyük önem kazandığını belirterek, “Önceliğimiz insanları rahatsız etmeden gerekli önlemleri almak ve kontrolleri yapmak. AVM’ler, mağazalar, marketler gibi kişi kısıtı bulunan yerlerde bu teknoloji kapı önlerindeki kuyrukları engellemek mümkün. Öte yandan tuvaletler, yemekhaneler gibi alanlarda da sosyal mesafeyi korumak adına kişi sayma sistemleri kullanılmaya başlandı.” ifadelerini kullandı.

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