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SEDA, kendi rekorunu kırdı

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.09.2020 14:47 | Son Güncelleme

Sultangazi Eğitime Destek Akademisi’nde (SEDA), Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan 476 öğrenci, çeşitli üniversitelere yerleşmeye hak kazandı.

Sultangazi Eğitime Destek Akademisi’nde (SEDA), Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan 476 öğrenci, çeşitli üniversitelere yerleşmeye hak kazandı. Öğrencilerden 11 tanesinin çeşitli üniversitelerin tıp fakültesini kazanması gururlandırdı.
Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA) bu yıl kendi rekorunu kırdı. Ücretsiz, dershane formatındaki hazırlık kurslarında sınavlara hazırlanan 11 öğrenci tıp fakültesine, 1 öğrenci pilotaja, 10 öğrenci diş hekimliği ve eczacılık fakültelerine, 18 öğrenci hukuk fakültesine, 62 öğrenci mimarlık ve mühendislik fakültelerine, 5 öğrenci dil ve konuşma terapisine, 41 öğrenci hemşirelik, ebelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerine, 29 öğrenci psikoloji ve PDR’ye, 42 öğrenci eğitim fakültesine ve 257 öğrenci de diğer fakültelere olmak üzere toplamda 476 öğrenci üniversiteye yerleşti. İçlerinden bazıları, Boğaziçi, İTÜ, ODTÜ, Galatasaray gibi Türkiye’nin en iyi okullarına yerleşti.

LGS’de yüksek başarı
SEDA çatısı altında Liselere Giriş Sınavı (LGS)’na hazırlanan öğrenciler de sınavda önemli başarılar elde etti. 307 öğrenci Robert Koleji, Çapa Fen Lisesi, Vefa Anadolu Lisesi, Pertevniyal Anadolu Lisesi, Beşiktaş Anadolu Lisesi, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi gibi okullar dahil olmak üzere merkezi sınavla alım yapan liselere yerleşme hakkı kazandı. Böylece SEDA, bir kez daha başarısını kanıtlamış oldu.

“Eğitim Önceliğimizdir”
SEDA’nın sınavlardaki başarısının büyük emeklerin eseri olduğunu belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Eğitimin önceliğimiz olduğunu her fırsatta ifade ediyoruz. Başarı hiçbir zaman tesadüf değildir. Hem SEDA bünyesinde görev yapan öğretmenlerimizi, hem de öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

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