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Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şoke eden tecavüz suçlaması!

15.06.2021 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlar yakın dost olan şovmen Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan’ın arasında büyük kavga. Mehmet Ali Erbil'in sosyal medya hesabından kendisine yönelik sözlerine cevap veren Seda Sayan, ünlü şovmen hakkında çok ağır iddialarda bulundu. Seda Sayan yaptığı paylaşımda, Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun ile evli iken hizmetçilerine tecavüzde bulunduğunu iddia etti.

Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şoke eden tecavüz suçlaması!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sosyal medya hesabından, rahatsızlığı boyunca kendisini arayıp sormayan Seda Sayan için yazdıklarına ünlü sunucu ve şarkıcı Seda Sayan'dan zehir zemberek bir cevap geldi.

SAYAN'I VEFASIZLIKLA SUÇLAMIŞTI

Uzun süre sağlık sorunları yaşadıktan sonra zor günleri geride bırakan Erbil, bu süreçte kendisini arayıp sormayan Sayan'ı vefasızlıkla suçladı. Erbil, "Seda Sayan iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı. Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı, fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar." dedi.

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Mehmet Ali Erbil, sonrasında da arkadaşı Tolga Yüce'nin paylaştığı "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" sözünü Instagram'da paylaştı.

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Ünlü şovmenin açıklamaları karşısında sessizliğini bozan Sayan, "Allah ıslah etsin. Allah müstahakını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydi. Ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor." sözleriyle Erbil'e karşılık verdi.

"RUHUNU ARINDIR"

Hızını alamayan Seda Sayan, kendisine "Geçmişi kirli" diyen Erbil'e şoke eden suçlamada bulundu. Sayan Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Tuğba ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur" iddiasında bulundu.

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"DUA ET ÇOCUKLARININ HATIRINA..."

Daha sonra paylaşımını silen Sayan, yeni bir mesaj paylaştı. Sayan "Dua et çocuklarının hatırına. Allah'tan af dile benden değil" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Seda Sayan
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