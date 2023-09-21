MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seda Sayan yine photoshop'u abarttı! Sosyal medyanın diline düştü! 'Bir yüzüne bak bir karnına'

Seda Sayan yine photoshop'u abarttı! Sosyal medyanın diline düştü! 'Bir yüzüne bak bir karnına'

21.09.2023 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alan Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde oğlu Oğulcan Engin ve eşi Çağlar Ökten dışında herkesi takipten çıkmasıyla gündeme gelmişti. Sayan son paylaşımıyla yine olay oldu.

Seda Sayan magazin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Uzun yıllardır devam ettiği sabah programlarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşulan Sayan, photoshoplu fotoğrafını paylaştı, sosyal medyanın diline düştü.

k-seda-sayan-kimdir-kac-yasinda-seda-sayan-evlilikleri-1

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan, eşiyle aşk dolu pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

ezgif.com-webp-to-jpg (18)

Son olarak hesabını profesyonel bir ekine bıraktığını açıklayan ünlü şarkıcı, eşi ve oğlu hariç herkesi takipten çıkmıştı.

32870d10-2ce8-4750-b04f-c46544b75d88

Sayan son fotoğrafıyla gündem oldu. Yüzüne yoğun bir şekilde photoshop uygulayan Sayan'ın karın bölgesindeki kırışıklıklar dikkatlerden kaçmadı.

c2667115-e857-4e92-8358-47aae57e66ee

Takipçilerinden ünlü isme 'Bari her yerini yapsaydın', 'Bir yüzüne bak bir karnına', 'Genç kız gibi maşallah' gibi yorumlar geldi.

3174f534-e564-479b-9b99-ac39d845f24e

Instagram'da 3.5 Milyon takipçisi bulunan Seda Sayan fotoğrafa, 'Sevgilimin gözünden' notunu düştü.

ezgif.com-webp-to-jpg (19)

Gerçek adı Aysel Gürsaçer olan Seda Sayan, 30 Aralık 1962 İstanbul doğumludur.

0x0-1622487548289

Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

b18df72616854fb7-1664791338

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşilçam'ın küçük Ayşecik'ini bir de şimdi gördün!Yeşilçam'ın küçük Ayşecik'ini bir de şimdi gördün!
Servetinin kaynağını açıkladı! "Bu değirmenin suyu nereden geliyor?"Servetinin kaynağını açıkladı! "Bu değirmenin suyu nereden geliyor?"
İddialı pozlarına 'Pazara gidiyorum' notunu düştü! Sevgilisinin yorumu... İddialı pozlarına 'Pazara gidiyorum' notunu düştü! Sevgilisinin yorumu...
Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan sosyal medya ünlü şarkıcı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Domuz eti yemeden önce besmele çekti! Cezası ağır oldu

Domuz eti yemeden önce besmele çekti! Cezası ağır oldu

Rahatlığıyla vazgeçilmeziniz olacak! Camper ayakkabıda 810 TL indirim

Rahatlığıyla vazgeçilmeziniz olacak! Camper ayakkabıda 810 TL indirim

Sevmek için yanına yaklaştı! Aniden burnunu koparttı

Sevmek için yanına yaklaştı! Aniden burnunu koparttı

Şapkasıyla gizlenmeye çalıştı! Cesur pozu yine olay oldu

Şapkasıyla gizlenmeye çalıştı! Cesur pozu yine olay oldu

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.