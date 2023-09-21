Seda Sayan yine photoshop'u abarttı! Sosyal medyanın diline düştü! 'Bir yüzüne bak bir karnına'

Seda Sayan magazin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Uzun yıllardır devam ettiği sabah programlarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşulan Sayan, photoshoplu fotoğrafını paylaştı, sosyal medyanın diline düştü.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan, eşiyle aşk dolu pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Son olarak hesabını profesyonel bir ekine bıraktığını açıklayan ünlü şarkıcı, eşi ve oğlu hariç herkesi takipten çıkmıştı.

Sayan son fotoğrafıyla gündem oldu. Yüzüne yoğun bir şekilde photoshop uygulayan Sayan'ın karın bölgesindeki kırışıklıklar dikkatlerden kaçmadı.

Takipçilerinden ünlü isme 'Bari her yerini yapsaydın', 'Bir yüzüne bak bir karnına', 'Genç kız gibi maşallah' gibi yorumlar geldi.

Instagram'da 3.5 Milyon takipçisi bulunan Seda Sayan fotoğrafa, 'Sevgilimin gözünden' notunu düştü.

Gerçek adı Aysel Gürsaçer olan Seda Sayan, 30 Aralık 1962 İstanbul doğumludur.

Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.





