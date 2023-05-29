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SEDAŞ çalışanları "mutlu yarınlar" etkinliğinde buluştu

29.05.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) çalışanları, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nı "mutlu yarınlar" etkinliği ile kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü düzenlenen çevrim içi buluşmada üst düzey yöneticiler ile çalışanlar bir araya geldi.

Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı için farkındalığı artırmayı hedefleyen etkinlikte, bu alandaki başarılı çalışanlara ödülleri takdim edildi.

SEDAŞ'ın üst düzey yöneticileri ile saha çalışanlarının katıldığı online organizasyonda iş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) önemi vurgulandı.

Etkinlikte İSG kültürünün geliştirilmesi ve bu konuda daha fazla farkındalık yaratılması amaçlandı.

Programda "İSG'de Doğru Bilinen Yanlışlar" videosu ve "Bölgenin İSG Enerjisini Göster" online bilgi yarışması ile "Altın Baretliler Söz Sizde" video gösterimi ve "Altın Baret" ödül töreni düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Necmi Odyakmaz, kesintisiz enerji hizmeti sunarken çalışanların ve müşterilerin can güvenliğini sağlamayı öncelik edindiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze Bölge Müdürlüklerini içine alan 20 bin kilometrekarelik geniş bir alanda ve zor bir coğrafyada görev yapıyoruz. Çalışan sağlığını birinci plana alan kurum kültürüyle iş güvenliği bilincini yaygınlaştırıyoruz. Enerji sektöründeki faaliyetlerimizde iş kazası risklerini belirleyerek tüm saha faaliyetlerinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlıyoruz. Çalışanlarımızın iş güvenliği ilkelerine uygun olarak faaliyetlerimizi yürütmesi ve İSG kültürünün günden güne daha fazla yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz."

"Bölgenin İSG Enerjisini Göster" online bilgi yarışmasında birinciliği elde eden Bolu Bölge Müdürlüğü çalışanlarından Özcan Özdemir, İlhami Yurt ve Turgay Bayhan'a ödüllerini SEDAŞ CFO Vekili ve Hazine Müdürü Özcan Yüksel verdi.

"Altın Baret" kategorisinde Sakarya Bölge Müdürlüğünden Mehmet Eren'e ödülünü SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Necmi Odyakmaz takdim etti.

Gebze Bölge Müdürlüğünden Aslan Günaydın'a ödülünü Regülasyon ve Uyum Direktörü Mustafa Yılmaz, Düzce Bölge Müdürlüğünden Selçuk Demirci'ye ödülünü Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak verdi.

Kocaeli Bölge Müdürlüğünden Faruk Seyrek'e ödülünü Enerji Şebeke Yönetimi Direktördü Erol Sancak ve Bolu Bölge Müdürlüğünden İlhami Yurt'a ödülünü Performans İzleme ve Geliştirme Koordinatörü Mustafa Emre Şafak verdi.

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