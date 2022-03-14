SEDAŞ, görüntülü teyit teknolojisiyle iş güvenliğini artıracak

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), sahadaki çalışmalarda iş güvenliğini artırmayı hedefleyen görüntülü teyit teknolojisini devreye aldı.

SEDAŞ'tan yapılan açıklamada, 20 bin kilometrekarelik alanda 3,8 milyon nüfusa hizmet veren SEDAŞ'ın, elektrik dağıtım faaliyetlerindeki iş güvenliğini artırmaya yönelik çalışma yaptığı belirtildi.

Açıklamada, arıza, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra enerji kesme, verme, aydınlatma, topraklama, manevra ile yüksek gerilim ve alçak gerilim tesisatlarında dokunmadan önce kontrol gibi iş türlerinde görüntülü teyit döneminin başladığı kaydedildi.

Kocaeli, Gebze, Sakarya, Bolu ve Düzce'nin tamamında devrede olacak uygulamayla sahadaki çalışmaların daha emniyetli gerçekleştirilmesinin sağlanacağı vurgulanan açıklamada, sistem kapsamında sahada görev alan SEDAŞ'lıların çalışmalarını gerçek zamanlı olarak aktarabilecekleri bildirildi.

Çalışanların sistem üzerinden video kayıt, fotoğraf, mesajlaşma ve bas konuş uygulamaları sayesinde verileri merkeze aktaracakları bilgisine yer verilen açıklamada, anlık denetleme ve raporlamayla iş güvenliğinde olumsuz durumların önüne geçileceği belirtildi.

- "Bir yıl içinde 16 bin 624 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldık"

Açıklamada, SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz'ın katılımıyla ilk testin gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Odyakmaz, şunları kaydetti:

"SEDAŞ'lıların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için yeni teknolojiyi devreye aldık. Çalışanlarımızı iş kazası ve meslek hastalıklarından koruyabilmek adına çok sayıda aksiyon planı geliştirdik. Ayrıca hem vatandaşlarımızın hem de hayvan dostlarımızın güvenliği için etkili önlemlere başvuruyoruz. Her kademeden tüm SEDAŞ'lılar olarak bir yıl içinde 16 bin 624 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldık. Hayata geçirdiğimiz uygulamalar ve üst düzey tedbirlerimiz sayesinde üzücü durumların önüne geçtiğimiz için mutluyuz."

