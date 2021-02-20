SEDAŞ kar çalışmalarında son durumu açıkladı

SAKARYA, (DHA)- Yurdun batısını etkisi altına alan kar yağışı ve fırtınada 7 gün geride kaldı. “Kar seferberliği” ilan eden SEDAŞ ekipleri, enerji sürekliliği için aralıksız 24 saat sahada kalmayı sürdürdüğünü bildirdi. SEDAŞ, bölge bölge son durumu açıkladı.

Türkiye’nin karla sınavında sona yaklaşıldı. Geçtiğimiz pazar günü başlayan ve hafta boyunca etkisini artıran kar yağışının bugünden itibaren yurdun batısını terk etmesi bekleniyor. Günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayıp, alarm durumuna geçen Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekiplerinin zorlu enerji mücadelesi ise hız kesmeden devam ettiğini bildirdi. 58’i yönetim kademesi olmak üzere toplamda 782 kişiden oluşan ekipler gece gündüz sahadan ayrılmadan “kar nöbeti” tutuyor.

KOCAELİ VE GEBZE’DE ÇALIŞMALARA ARA VERİLMEDİ

SEDAŞ’tan yapılan açıklamada:

“Hava muhalefetine karşı enerji sürekliliğinin sağlanabilmesi için teknolojik imkanlardan yararlanılıyor. Pazartesi günü şiddetli kar ve fırtına nedeniyle trafo arızasının yaşandığı bölgelerde Jeneratör çözümü devreye alındı. Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı köylerde aşırı yağış nedeniyle oluşan kesintilerde de bu uygulama etkili bir şekilde kullanıldı. Kar, buzlanma ve kuvvetli fırtınaya teslim olan Kocaeli’nde hafta boyu çalışmalar aralıksız devam etti. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı yüksek bölgelerde iletken kopmalarına bağlı arızalar hızlıca onarıldı. Gebze ve Darıca ilçelerinde de toplamda 74 kişilik SEDAŞ ekip, uzun uğraşlar sonucu arızaları onardı. AFAD ve yerel yönetimin de desteğiyle kentin yüksek noktalarında meydana gelen bölgesel arızalara müdahale edilirken, ekipler il genelinde hızlı müdahale için görev noktalarından ayrılmıyor” denildi.