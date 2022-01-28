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SEDAŞ'ın Kadın Enerjisi projesinin "Next" etabına başvurular devam ediyor

28.01.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SEDAŞ'ın Kadın Enerjisi projesinin "Next" etabına başvurular devam ediyor

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) tarafından hayata geçirilen, Kadın Enerjisi projesinin "Next" etabının son başvuru tarihi 28 Şubat oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her yıl 150 kız öğrenciye ulaşmayı hedefleyen "Next" projesi kapsamında öğrencilerin lise ve üniversitede elektrik bölümlerine yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Program kapsamında saha gezileri, uygulamalı teknik eğitimler, mentorluk yoluyla gelişim, staj ve burs imkanları sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörü Sinem Yorulmaz, enerji sektöründeki kadın istihdamı ve kadın lider sayısını artırmak için başlattıkları projenin önemli olduğunu belirterek, "İstatistiklere göre her yıl bu bölümlerden mezun olan kız öğrencilerin oranı sadece yüzde 18 seviyelerinde. Geleceğin enerji sektöründe kadınların daha fazla yer almalarını hedefliyoruz. Akenerji ve Sepaş Enerji ile ortaklaşa yürüttüğümüz Kadın Enerjisi Next etabında, Holding enerji grubu çalışanlarının 7,8,11 ve 12. sınıfta okuyan kız öğrencilerini lise ve üniversite eğitimlerinde elektrik bölümlerine yönlendireceğiz. Böylelikle sektörümüzde daha etkin kadın görünürlüğünün sağlanmasına destek olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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