SEDAŞ'tan "genel aydınlatma denetimi" duyurusu

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), aydınlatma tesisleri ve ölçü devrelerinin Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından bu hafta denetleneceğini, bu sürede sokak ve cadde aydınlatmalarının "kontrol amaçlı yanar halde" olacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sakarya, Kocaeli, Gebze, Bolu ve Düzce'de 2 milyonu aşkın müşteriye enerji dağıtım hizmeti sunan SEDAŞ, 16-25 Ekim tarihlerinde Bakanlık adına TEDAŞ heyetinin yürüteceği "genel aydınlatma denetimi" yapılacağını belirtti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Denetim süresince faaliyet bölgemizin muhtelif kısımlarında gündüz saatlerinde sokak ve caddelerin aydınlatma armatürlerine ait lambalar yanar vaziyete getirilerek tüketimleri ve sayaç ölçü devresi kontrolü gerçekleştirilecektir. Söz konusu denetim çalışması nedeni ile kontrol süresi ve çalışmaları sırasında lambaların yakılmasının enerjinin boşa harcanması olarak değerlendirilmemesini ve gündüz yanan sokak lambaları için arıza ve ihbar bildiriminde bulunulmamasını değerli kamuoyunun bilgisine sunarız."

Şirket, düzenleme ve denetlemeye tabi bir sektörde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketlerinin denetlenmesinin ilgili kanun kapsamında gerçekleştirildiğini kaydetti.

