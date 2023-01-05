Youtube ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programı fenomen programlardan biri oldu. Programda yaşanan olaylar sıklıkla sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Damat adayı Sedat Polat'ın adı, evdeki tartışmalarda sıklıkla geçiyor. Peki Sedat Polat kimdir? Kısmetse Olur damat adayı Sedat Polat kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

SEDAT POLAT KİMDİR?

25 yaşında olan Sedat Polat müzikle ilgileniyor. Emin Oldum ve Hedef adında şarkıları bulunuyor.

Kısmetse Olur evine girdikten sonra, sosyal medyada kısa sürede 169 bin takipçiye ulaştı.

Kısmetse Olur programının ilk bölümünde Aybüke Çangal'a sarf ettiği, “Sen boynuna çakal yazdıran TikTokersın değil mi? Sana asla saygı duymuyorum!” sözleriyle dikkat çekmişti.





