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Sedat Polat kimdir? Kısmetse Olur damat adayı Sedat Polat kaç yaşında ve nereli?

05.01.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programına damat adayı olarak katılan Sedat Polat, sosyal medyada gündem oldu. Kısmetse Olur evindeki tartışmalarda sıklıkla adı geçen Sedat Polat'ın yaşı ve mesleği araştırılmaya başlandı. Peki Sedat Polat kimdir? Kısmetse Olur damat adayı Sedat Polat kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Sedat Polat kimdir? Kısmetse Olur damat adayı Sedat Polat kaç yaşında ve nereli?

Youtube ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programı fenomen programlardan biri oldu. Programda yaşanan olaylar sıklıkla sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Damat adayı Sedat Polat'ın adı, evdeki tartışmalarda sıklıkla geçiyor. Peki Sedat Polat kimdir? Kısmetse Olur damat adayı Sedat Polat kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

SEDAT POLAT KİMDİR?

25 yaşında olan Sedat Polat müzikle ilgileniyor. Emin Oldum ve Hedef adında şarkıları bulunuyor.

Sedat Polat kimdir? Kısmetse Olur damat adayı Sedat Polat kaç yaşında ve nereli?

Kısmetse Olur evine girdikten sonra, sosyal medyada kısa sürede 169 bin takipçiye ulaştı.

Sedat Polat kimdir? Kısmetse Olur damat adayı Sedat Polat kaç yaşında ve nereli?

Kısmetse Olur programının ilk bölümünde Aybüke Çangal'a sarf ettiği, “Sen boynuna çakal yazdıran TikTokersın değil mi? Sana asla saygı duymuyorum!” sözleriyle dikkat çekmişti.

Sedat Polat kimdir? Kısmetse Olur damat adayı Sedat Polat kaç yaşında ve nereli?

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