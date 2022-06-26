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SEDEC Konferans ve Fuarı'na 50'yi aşkın ülkeden katılım bekleniyor

26.06.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etkinlik, 28 Haziran Salı günü ATO Congresium'da kapılarını açacak

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneğinin (SaSaD) stratejik ortaklığında düzenlenecek SEDEC Konferans ve Fuarı'na 50'yi aşkın ülkeden heyetlerin katılımı bekleniyor.

SaSaD'dan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu etkinlik, üçüncü kez 28 Haziran Salı günü ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde başlayacak.

Kurulduğu 1990'dan bugüne ülkenin savunma ve güvenlik alanında dışa bağımlılığını en aza indirmek ve uluslararası alanda rekabet edebilen bir sanayi oluşumuna katkıda bulunmak, ihtiyaç ve tedarik makamlarıyla eş güdüm, sektör paydaşları arasında iş birliğini pekiştirecek ve sinerji yaratacak platformları sağlamak, üyelerinin talep ve beklentilerine çözüm üreterek onlara fayda sağlamak adına faaliyetlerine devam eden SaSaD, SEDEC ile yaptığı anlaşmayla stratejik ortak oldu.

Etkinliğin açılışında SaSaD Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay bir konuşma yapacak. Etkinliğin konferans kısmında ise ilk gün EDAM Güvenlik ve Savunma Araştırmaları Direktörü Can Kasapoğlu, "Savunma ve Güvenlik Alanında Mevcut Durum ve Öğrenilen Dersler" başlıklı konuşmasında katılımcılara savunma ve sınır güvenliği konusunda bilgi verecek.

Çatısı altında Türkiye'nin 206 savunma sanayisi firmasını bulunduran SaSaD'ın, etkinlik katılımcılarıyla buluşup derneği ve faaliyetlerini tanıtacağı, "Savunma Sanayi Performans Raporu 2021" dokümanının da edinilebileceği standı ise G Salonu 2 numaralı alanda yer alacak.

50'yi aşkın ülkeden heyetlerin katılımı beklenen etkinlik kapsamında 29 Haziran Çarşamba akşamı "SaSaD Savunma Sanayii Resepsiyonu" da gerçekleştirilecek.

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