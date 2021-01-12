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Sedef hastalarına sevindiren haber

12.01.2021 13:20 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi, sedef hastalığı ile mücadele eden vatandaşların takibinin yapılması amacıyla Sedef Hastalığı Polikliniği açtı.En sık görülen cilt hastalıkları arasında yer alan ve kronik seyirli bir hastalık olan sedef hastalığı ciltte beyaz pullarla kaplı engebeli kırmızı lekeler olarak kendini gösteriyor.

Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi, sedef hastalığı ile mücadele eden vatandaşların takibinin yapılması amacıyla Sedef Hastalığı Polikliniği açtı.
En sık görülen cilt hastalıkları arasında yer alan ve kronik seyirli bir hastalık olan sedef hastalığı ciltte beyaz pullarla kaplı engebeli kırmızı lekeler olarak kendini gösteriyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı bünyesinde, sedef hastalığı ile mücadele eden vatandaşların takibinin yapılabilmesi için Sedef Hastalığı (Psoriasis) Polikliniği açıldı. Polikliniğin hizmete girmesi dolayısıyla Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Melih Akyol açıklamalarda bulundu.
Bu poliklinik ile hastaların yaşam kalitesi artacak
Prof. Dr. Akyol, faaliyete geçen poliklinik ile birlikte hastaların yaşam kalitelerinin artacağını belirterek, “Sedef Hastalığı kronik bir hastalık olduğu için şarlatanlığa da açık bir hastalık grubunu oluşturuyor. Hastalar maalesef bazen farklı farklı insanlardan kullandıkları ilaçlar ya da uygulamalardan dolayı komplikasyonlarla karşılaşabiliyorlar. Biz polikliniğimizde takip ettiğiniz hastaların yanlış bilgilendirmelerden de uzak durmalarına yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz. Bölümümüzde bulunan 4 öğretim üyemizin danışmanlığı çerçevesinde bu hastalarımız çok daha yakından takip edilebilirler. Bu takip süreci içerisinde sedef hastalarının rahatlıkla tedavilere ulaşabilmelerini sağlayabileceğimizi ve bunun ötesinde hastaların yaşam kalitelerini önemli ölçüde artırmalarına yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.
Dermatoloji Kliniğinde bir polikliniği salı günleri olacak şekilde ayırdıklarını söyleyen Prof. Dr. Akyol daha önce Psoriasis tanısı konulan hastaların bu poliklinik üzerinden randevularını alabileceklerini kaydetti.

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