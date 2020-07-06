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SEDEP Sanat Tasarım Atölyesi baba ve çocuk etkinliğine ev sahipliği yapıyor

KONYA HABERLERİ  | 06.07.2020 13:47 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin düzenlediği “Babama Mektup Yazıyorum” yarışmasında iki kategoride de ilk kırka giren öğrencilerin kazandığı Selçuk Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) Sanat ve Tasarım Atölyesindeki çini ve seramik eğitimi başladı.

SEDEP Sanat Tasarım Atölyesi baba ve çocuk etkinliğine ev sahipliği yapıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin düzenlediği “Babama Mektup Yazıyorum” yarışmasında iki kategoride de ilk kırka giren öğrencilerin kazandığı Selçuk Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) Sanat ve Tasarım Atölyesindeki çini ve seramik eğitimi başladı. Temmuz ayı boyunca sürecek etkinlikte öğrenciler babalarıyla birlikte hünerlerini sergileyecek.
Selçuklu Belediyesinin, SEDEP kapsamında Babalar Gününe özel olarak düzenlediği ve yoğun ilgiyle karşılanan “Babama Mektup Yazıyorum” yarışmasının ödüllerinden olan çini ve seramik eğitimi başladı. Yarışmada iki kategoride ilk kırka giren yarışmacıların kazandıkları, babalarıyla birlikte gerçekleştireceği çini ve seramik eğitimi SEDEP Sanat ve Tasarım Atölyesinde gerçekleşiyor. Mektup yazarak eski bir geleneğin canlı tutulması ve çocukların babalarına olan duygularını kaleme alarak farklı bir iletişim kurmaları için düzenlenen “Babama Mektup Yazıyorum” yarışmasının ödül kısmı da baba ve çocukların birlikte etkinlik yaparak aralarındaki bağa ayrıca katkı sağlıyor.
SEDEP Sanat ve Tasarım Atölyesinde gerçekleşen babaların ve çocukların bir araya geldiği çini ve seramik eğitimi renkli görüntülerle başladı. Çocuklarıyla kaliteli bir zaman dilimi geçirdiklerini ifade eden babalar Selçuklu Belediyesi’ne ve Başkan Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür ederken; çocuklar ise babalarıyla birlikte katıldıkları çini ve seramik eğitiminden oldukça keyif aldıklarını ifade ettiler. Etkinlikte görev alan Selçuklu Belediyesi Sanat Tasarım Atölyesi Çini ve Seramik eğitmenleri, etkinliğin baba-çocuk arasındaki bağı güçlendirdiğini ifade ederek, “Baba çocuk etkinliği adı altında yazdıkları mektuplar sonrasında bir ödül olarak babalar ve çocukları beraber vazolar yaptılar. Çamura dokunarak başarılı formlar çıkarttılar. Onun verdiği mutlulukla şuan hem baba-çocuğun beraber vakit geçirmesi hem de sanata dair yaklaşımlarının olumlu olarak etkileşim sağlaması adına güzel bir çalışma oldu. Şu an gözlemlediğimiz kadarıyla çocuklar hem sosyal hayatta hem de teknolojiden uzak bir şekilde tamamıyla enerjilerini atabilecekleri bir alan oluştu. Bu konuda oldukça başarılı sonuçlar gözlemledik” dedi.

SEDEP Sanat Tasarım Atölyesi baba ve çocuk etkinliğine ev sahipliği yapıyor

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