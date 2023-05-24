Sedir Adası’nda su altı ve kıyı temizliği

Temizlik çalışmasına Sedir Adası’nda yürütülen arkeolojik kazı ekibi, Akdeniz Koruma Derneği, Müze Müdürlüğü çalışanları ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Şube Müdürlüğü dalgıçları katıldı.

Gökova Körfezi’nin ortasında yer alan ve Kleopatra Adası olarak da bilinen, sahilindeki kumu ile ünlü Sedir Adası’nda gerçekleştirilen kara temizliğinde sahil boyunca biriken çöpler, iç kesimlerdeki arkeolojik kalıntıların bulunduğu bölgelerdeki cam, pet şişe, naylon ve diğer atıklar etkinliğe katılan gönüllüler tarafından toplandı.

Sedir Adası kara ve deniz dibi temizlik çalışmasına Muğla Müze Müdürü Gülnaz Savran, Sedir Adası Arkeolojik Kazıların Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Adnan Diler de katıldı. Muğla Müze Müdürü Gülnaz Savran, Müzeler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sedir Adası’nda gerçekleştirdikleri kara ve deniz dibi temizlik çalışmasının ören yerlerinin temizliğine dikkat çekmek amacıyla farkındalık oluşturması açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Savran, “Sedir Adası sadece kumu plajı değil, burada uzun bir zaman yaşam sürmüş medeniyet var. Ada olmasından dolayı uzun yıllara dayalı kendi içinde endemik bir yapısı var. Adanın türler arasındaki farklılıkları da var. Bular buradaki kazı çalışmaları sürdükçe ortaya çıkacak” dedi.

Etkinlik sonunda kazı çalışmaları hakkında Sedir Adası kazılarının bilimsel danışmanlığını yürüten Prof. Dr. Adnan Diler, Akdeniz Koruma Derneği Doğa Koruma Yöneticisi Funda Kök ise derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında slayt eşliğinde katılımcılara bilgi verdiler.

