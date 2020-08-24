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Seferihisar'daki otluk yangınında hasar gören araçlar kaldırılıyor

İZMİR HABERLERİ  | 24.08.2020 15:34 | Son Güncelleme

Seferihisar'daki otluk yangınında hasar gören araçlar kaldırılıyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesindeki otluk alanda çıkan yangında hasar gören araçlar götürülmeye başlandı.

Sığacık Mahallesi'ndeki Ekmeksiz Plajı yakınlarında dün otluk alanda çıkan ve park halindeki yaklaşık 50 aracın zarar gördüğü yangına ilişkin hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Çalışmalarda 37 aracın tamamen yandığı ve 7 aracın kısmen hasar gördüğü belirlendi. Bazı araç sahiplerinin de küçük çaplı hasarları için emniyete başvurduğu öğrenildi.

Hasar tespiti yapılan otomobiller, anlaşmalı oldukları sigorta firmaları tarafından sahiplerinin bilgisi dahilinde çekiciyle alınmaya başlandı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Yangında otomobili kullanılamaz hale gelen Cemil Erbey (35), AA muhabirine, denize girmek için dün misafirleriyle Ekmeksiz Plajı'na geldiklerini anlattı.

Aracını yol üzerinde park ettikten sonra arkadaşlarıyla plaja gittiğini ve yaklaşık 2 saat sonra duman yükseldiğini gördüğünü belirten Erbey, "Koşarak park halindeki aracımın yanına gittim. Alevlerden dolayı araca yaklaşamadım. Hem benim aracım hem de başkalarının aracı yandı." diye konuştu.

Sigorta şirketiyle görüştüğünü ve arcını çektirdiğini dile getiren Erbey, yanan araçta parasının bulunduğunu sözlerine ekledi.

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