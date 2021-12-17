YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Seferlerine ara verilen "Turistik Doğu Ekspresi" Kars'tan ilk seferine uğurlandı

Seferlerine ara verilen "Turistik Doğu Ekspresi" Kars'tan ilk seferine uğurlandı

17.12.2021 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seferlerine ara verilen "Turistik Doğu Ekspresi" Kars'tan ilk seferine uğurlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ara verilen seferlerine yeniden başlanan "Turistik Doğu Ekspresi" Kars'tan ilk seferine uğurlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş'nin Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ara verdiği seferlerine yeniden başlayarak Ankara Garı'ndan yola çıkan "Turistik Doğu Ekspresi" treni, Erzincan ve Erzurum'dan sonra Kars'a ulaştı.

Kars Tren Garı'ndan bugün yolcularını alan Turistik Doğu Ekspresi, saat 22.20'de Kars'tan Ankara'ya hareket etti.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin, Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer ve bazı turizmciler kentten giden ilk treni uğurladı.

Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, treni dün karşıladıklarını anımsatarak, "Ankara'dan dün Kars'a ulaşan treni esnaf, vatandaşlar, oda başkanları hep birlikte coşkuyla karşıladık. Bugün de Kars'tan Ankara'ya treni uğurladık. Bu Kars ve bölge için onur kaynağı, haklı gururu hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

Yolculardan Tuğçe Arslan da Kars gezisinin ardından trenle Ankara'ya döndüklerini ifade ederek, "Turistik Doğu Ekspresi'nde yer bulan şanslı kişilerdeniz, keyifli olacağını düşünüyorum. Pazartesi kızımın doğum günü ışıklar getirdik, pasta sipariş ettik, doğum gününü trende kutlayacağımız için heyecanlı ve mutluyum." diye konuştu.

İstanbul'dan Kars'a gelen Sefa Özçelik ise Doğu Anadolu'yu gezmek için yola çıktıklarını dile getirerek, "Kars'tan başlayan Turistik Doğu Ekspresi ile Ankara'ya gideceğiz. Uzun süredir bu seferleri bekliyorduk ilk seferde bulunmak bize nasip oldu merakla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Eğer gerçekleşirse..." Prof. Dr. Tevfik Özlü'den Omicron uyarısı: Durum çok ciddi"Eğer gerçekleşirse..." Prof. Dr. Tevfik Özlü'den Omicron uyarısı: Durum çok ciddi
PARTNERAşıklar ortaya çıktıAşıklar ortaya çıktı
Kars'ta 3 köyde eldiven takarak hırsızlık yapan zanlı yakalandıKars'ta 3 köyde eldiven takarak hırsızlık yapan zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Kars

Kars Namaz Vakitleri 18 Aralık Cumartesi

İmsak
05:47
Sabah
07:19
Öğle
12:09
İkindi
14:29
Akşam
16:49
Yatsı
18:15

Kars Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cumartesi

Çelebi Eczanesi
Merkez
Tamer Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.