Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı izle | Mavi tehlikede mi?

Her Salı saat 20:00'da Star Tv'de yayınlanan sevilen dizi Sefirin Kızı, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Halise torun hasreti ve oğlunun yokluğunun acısıyla yanıp tutuşurken ona hiç umulmadık biri dayanak olmuştu. Peki Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI (51. BÖLÜM)

Sefirin Kızı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ (50. BÖLÜM)

Dizinin 50. bölümünde ailesini savunmak amacıyla sıktığı kurşunla kendisini cezaevinde bulan Sancar, Mavi’nin Melek’i de alıp ortadan kaybolmasıyla içerde hayatının en zor dönemini geçirmektedir. Dışarıda ise hayat herkes için durmuş ve bir taraftan Efeoğlu ailesi bir taraftan da Güven, Mavi ve Melek’i bulabilmek amacıyla tüm güçlerini seferber etmişlerdir. Elvan anne olmanın tadını çıkarırken Yahya ile ilişkileri de yavaş yavaş bilinmez bir alana doğru sürüklenmektedir. Gediz Bebek, Yahya’nın da tüm hayatını değiştirmeye devam edecektir.

Halise torun hasreti ve oğlunun yokluğunun acısıyla yanıp tutuşurken ona hiç umulmadık biri dayanak olur. Artık Kavruk ile konakta yaşamakta olan Zehra ise içine düştüğü ikilemlerle mücadele haline girer. Özlemle yanıp tutuşan Sancar, Güven’in attığı adımlara karşı beklenmedik birinden yardım alacaktır.



