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Şefkat Elçisi gençlerden "çok güzel hareketler"

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 08.05.2020 09:36 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir grup gönüllü genç, hayırseverlerin de desteği ile topladıkları gelirle 35 gıda kolisi hazırlayarak, ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu.Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yardım yapmak isteyen ‘Şefkat Elçileri’ isimli hayırsever genç topluluğu, hayırseverlerin desteğiyle market alışverişi yaparak gıda paketi hazırladı.

Kahramanmaraş’ta bir grup gönüllü genç, hayırseverlerin de desteği ile topladıkları gelirle 35 gıda kolisi hazırlayarak, ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu.
Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yardım yapmak isteyen ‘Şefkat Elçileri’ isimli hayırsever genç topluluğu, hayırseverlerin desteğiyle market alışverişi yaparak gıda paketi hazırladı. Hazırlanan paketleri dar gelirli ailelerin kapılarına getiren genler, yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine teslim etti.
Grup adına açıklama yapan Ahmet Bilgiç, “Mübarek Ramazan ayında, gücümüzün yettiğince yardıma muhtaç ailelerin hepsine yardımda bulunacağız. Ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs nedeniyle zor günler geçiren ailelerimizi sevindirmek derneğimizin ana görevlerinden. Bu yardımlarımızın hepsi artarak sürecek. Bu iyilik hareketine katılan tüm üyelerimiz ve tüm bağışçılarımızın hepsine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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Üzüm Eczanesi
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Osmanbey Eczanesi
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